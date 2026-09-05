Une proie facile : pourquoi Mourinho s'acharne-t-il injustement sur Güler ?

La première défaite du Real Madrid cette saison, face au Real Betis, a mis en lumière une décision controversée de José Mourinho, qui a choisi de remplacer Arda Güler durant la seconde période pour lancer Diamondé sur l'aile droite, alors même que le joueur turc était le meilleur élément de la formation madrilène sur le terrain.

Selon le journal espagnol « AS », José Mourinho sait parfaitement qu'il existe des décisions qui ne sont pas faciles lorsqu'on est l'entraîneur du Real Madrid, si tant est qu'elles ne soient pas toutes difficiles.

C'est pourquoi l'entraîneur portugais a lui-même reconnu que l'une des décisions qu'il a prises lors du match qui s'est soldé par la première défaite de la formation blanche cette saison, sur la pelouse du Real Betis, était peut-être injuste : il s'agit du remplacement d'Arda Güler au milieu de la seconde période et de l'entrée de Diamondé sur l'aile droite.

La raison n'était pas que le joueur ivoirien était incapable d'aider l'équipe, car le transfert le plus onéreux de l'histoire du Real Madrid, d'une valeur de 125 millions d'euros fixes plus les variables, est là pour des moments comme celui-ci.

Le meilleur des rangs madrilènes

Güler était le meilleur des joueurs du Real Madrid sur le terrain, notamment sur le plan offensif, ce qui rendait la décision de le remplacer étrange.

Et ce n'était pas dû au hasard, car Güler était le joueur du Real Madrid ayant créé le plus d'occasions devant le but, avec sept occasions, et il était aussi le deuxième joueur de son secteur le plus actif dans la récupération des ballons, avec cinq ballons.

Güler a allié travail défensif et inspiration offensive, mais les joueurs du Real Madrid chargés de conclure les attaques, à commencer par Mbappé, n'ont pas su en tirer profit.

Pour ces raisons, Mourinho a lui-même montré que ce changement était difficile à expliquer, mais il a en même temps avancé une raison : la possibilité que Güler écope d'un second carton jaune.

Cette éventualité n'était pas à écarter, car le joueur risquait de le recevoir en début de seconde période, et l'entraîneur portugais a affirmé que les joueurs du Real Betis allaient tenter à ce moment-là de « le piéger ».



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À Séville, cette justification était acceptable, mais à Barcelone face à l'Espanyol, Mourinho a remplacé Güler après une heure de jeu, à un moment où le Real Madrid cherchait à s'imposer, et ce après que le joueur eut délivré une passe décisive à Bellingham.

Et même lors de ce match, Güler était le meilleur joueur du Real Madrid, comme il l'avait été tout au long de la préparation de la saison, mais le remplacement de la star turque était alors, comme cela avait été le cas à Séville, le changement le plus facile.

Mourinho doit composer avec un certain nombre de questions en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Certaines de ces questions sont purement liées à ce qui se passe sur le terrain, tandis que d'autres puisent leurs racines dans des considérations plus profondes.

Cela s'est également manifesté dans le cas d'Endrick, qui apporte un plus à chaque occasion qu'il obtient, et qui pourtant entre tardivement, car réduire les minutes de Mbappé sans garantie de victoire est inconcevable.

Bellingham n'a absolument pas livré un bon niveau à Séville, mais il représente la meilleure arme offensive du Real Madrid en ce début de saison, ce qui a donné à Mourinho suffisamment de raisons de ne pas le choisir pour le remplacement.

Güler fait confiance à Mourinho

Reste Vinicius, le dossier le plus complexe, puisque Xabi Alonso avait déjà tenté de ménager le joueur brésilien par rotation la saison dernière, et de réduire ses minutes de jeu durant les périodes où il n'était pas au sommet de sa forme, et cela s'est terminé de la manière que l'on connaît.

Vinicius veut être présent sur le terrain en permanence, et le convaincre du contraire ne sera pas une tâche aisée ; pourtant, ce n'est pas lui que Mourinho a choisi de remplacer, mais bien Güler.

En toute équité, la décision de Mourinho n'a pas été totalement mauvaise, car Vinicius a transmis le ballon à Endrick, qui a marqué le but de l'égalisation, avant que celui-ci ne soit annulé pour hors-jeu, puis le joueur brésilien a provoqué le penalty que Mbappé a manqué. Vinicius apporte beaucoup malgré le peu qu'il reçoit.

Pour l'heure, Güler conserve sa place de titulaire dans le onze avec ce rôle de faux ailier droit, mais la menace Diamondé demeure immense, tout comme le prix élevé que le Real Madrid a payé pour le recruter ; c'est là le prochain combat qui attend Mourinho.

Dans le même temps, le joueur turc saisit chaque occasion qui se présente à lui, même lorsque le reste de ses coéquipiers ne le suit pas au niveau, et il est convaincu que travailler cette année avec Mourinho peut l'aider à progresser et à réaliser un bond compétitif important ; il s'affirmera à la première occasion qu'il obtiendra, tant que Mourinho le maintiendra sur le terrain.