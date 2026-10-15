À première vue, la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior, la star du Real Madrid, incluant le Clasico face au Barça, peut ressembler à une catastrophe pour l'entraîneur José Mourinho. Mais au vu des données actuelles, elle pourrait bien constituer un tournant positif dans une saison jusqu'ici en dents de scie pour la Maison Blanche.

Vinicius traverse une période de baisse de niveau, peut-être la pire depuis son arrivée au Real Madrid, d'autant qu'il est aujourd'hui évalué comme l'une des principales vedettes de l'équipe. Il suffit de rappeler qu'il n'a inscrit qu'un seul but en dix matches disputés entre la Liga et la Ligue des champions.

L'effet de la sanction ?

Mourinho a aligné Vinicius face à la Roma mercredi, en espérant que la star brésilienne réponde sur le terrain à la sanction annoncée environ deux heures seulement avant le coup d'envoi.

S'il est impossible d'affirmer avec certitude que l'annonce de la sanction avant la rencontre a affecté Vinicius sur le plan mental, sa prestation n'a pas apporté la réponse attendue, ce qui a renforcé les interrogations sur sa capacité à retrouver le niveau qu'on lui connaissait lors des saisons précédentes.

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L'ailier brésilien a été l'un des plus mauvais joueurs du Real Madrid face à la Roma : en 59 minutes de jeu, il n'a cadré aucune frappe, s'est contenté de 22 touches de balle et l'a perdue à 6 reprises, selon les statistiques du site "Sofascore".

À cela s'ajoute son erreur qui a directement conduit à un but de la Roma, après avoir tenté une passe du talon qui est parvenue à Donyell Malen, lequel a exploité la situation dans l'action qui s'est achevée par le deuxième but des locaux.

Et après que le Real Madrid s'est retrouvé mené 3-1 au bout d'une heure de jeu, il était logique que Mourinho réagisse et remplace Vinicius, afin d'apporter du sang neuf au secteur offensif.

Mourinho commence-t-il à perdre confiance en Vinicius ?

Ce n'est pas la première fois que Mourinho remplace Vinicius avant la demi-heure de jeu restante : cela s'est également produit lors du derby contre l'Atlético de Madrid, alors que l'équipe était menée.

Entre les matches contre l'Atlético de Madrid et la Roma, il y a eu un autre épisode : l'écartement de Vinicius du onze de départ face à Villarreal, où il est entré en jeu comme remplaçant, rencontre lors de laquelle il a été expulsé. Toutes ces situations montrent que le technicien portugais commence à envisager un Real Madrid sans le joueur brésilien.

Mourinho a peut-être perdu confiance en la capacité de Vinicius à retrouver son niveau, le joueur étant en difficulté et n'apparaissant pas sous le visage attendu après avoir obtenu plus d'une occasion.

Mais le pire dans la soirée de Vinicius n'a été ni sa prestation terne ni l'erreur ayant conduit à un but, mais bien sa réaction au moment de sa sortie : il a manifesté son étonnement et est allé reprocher à Mourinho sa décision, alors que le technicien portugais l'a ménagé à plus d'une reprise au détriment d'autres joueurs qui méritaient ces opportunités.

Un tournant

Les agissements de Vinicius sur le terrain comme en dehors sont de nature à faire évoluer la position de Mourinho, jusqu'ici favorable au Brésilien, même si ses déclarations aux médias disent le contraire, d'autant que la sortie du joueur brésilien a constitué un tournant en faveur de la Maison Blanche, lui offrant une victoire dans les derniers instants, qui n'aurait peut-être pas été acquise s'il était resté sur le terrain.

Le remplaçant brésilien Endrick a en effet livré une prestation remarquée durant la demi-heure qu'il a jouée, parvenant à se montrer dangereux dès les premières minutes, et a couronné sa performance d'un but et d'une passe décisive qui ont contribué au retour de l'équipe.

Ce ne peut pas être un simple hasard si le visage du Real Madrid s'est transformé à ce point après la sortie de Vinicius, et il semble que Mourinho l'ait remarqué.

Comment le Real Madrid peut-il tirer profit de la suspension de Vinicius ?

Le destin a voulu que l'absence de Vinicius lors des quatre prochains matches du Real Madrid en Liga soit obligatoire, en vertu de la décision de suspension prononcée mercredi par le comité de compétition de la Fédération espagnole, une sanction dont le joueur brésilien est seul responsable, après ses comportements étranges lors du match contre Villarreal, qu'il s'agisse d'avoir tiré Saliba par les cheveux ou de sa contestation de la décision de l'arbitre.

Vinicius manquera les matches contre Séville, le Barça, le Racing Santander et Valence en Liga, dans cet ordre. Mais entre ces quatre rencontres figurent deux confrontations face à Leipzig et à l'AEK Athènes en Ligue des champions, auxquelles le joueur brésilien peut participer si Mourinho en décide ainsi.

L'absence de Vinicius va ouvrir la porte au technicien portugais pour exploiter de nouveaux éléments en attaque, et peut-être remodeler sa ligne offensive.

Le premier scénario consisterait à s'appuyer sur Yan Diomande, la recrue la plus chère, après que la star ivoirienne a commencé à s'installer dans le onze de départ sur deux matches, le premier justement au détriment de Vinicius lui-même contre Villarreal.

Mourinho peut aussi récompenser Endrick après sa prestation surprenante face à la Roma, les deux parties pouvant tirer profit de l'énorme coup de pouce moral consécutif à la soirée romaine.

Le Portugais pourrait également y voir l'occasion d'augmenter le temps de jeu de joueurs comme Brahim Diaz, étincelant lors du match d'ouverture contre l'Inter Milan, ou Arda Güler, qui s'est retrouvé hier hors du onze de départ avant d'entrer en jeu et de délivrer deux passes décisives dans la remontada.

Le dernier scénario pourrait voir Kylian Mbappé basculer sur l'aile pour occuper le poste de Vinicius, comme il l'a fait sous la direction de Zinédine Zidane en équipe de France avant sa blessure, avec Carlos Espi lancé à la pointe de l'attaque, après que le jeune Espagnol a prouvé sa valeur chaque fois que Mourinho a fait appel à lui.