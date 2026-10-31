Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« Une prestation de très, très haut niveau ! » : Xabi Alonso salue tout particulièrement Romeo Lavia, le milieu de Chelsea, après une victoire impressionnante face à Manchester United

Suivez GOAL sur Google

Xabi Alonso a salué les prestations de Romeo Lavia, estimant qu’elles méritaient « une immense reconnaissance », après le rôle décisif joué par le milieu de terrain dans la victoire de Chelsea face à Manchester United. Le jeune Belge a intégré le onze de départ à la suite d’une blessure de Jordan Henderson et a livré une prestation pleine d’autorité au cœur du jeu.

Publicité

Alonso impressionné par la maturité de Lavia

L’entraîneur de Chelsea, Alonso, n’a pas caché sa satisfaction après avoir vu Romeo Lavia dominer le milieu de terrain lors du récent match contre Manchester United. Lavia, qui avait jusqu’à très récemment peiné à disputer 90 minutes entières pour le club, a terminé son deuxième match complet en une semaine. Sa présence dans le onze de départ en a surpris certains, beaucoup s’attendant à voir le milieu expérimenté Jordan Henderson épauler Moises Caicedo dans l’entrejeu.

Mais une blessure d’Henderson a ouvert la voie au jeune Belge, qui a pleinement saisi sa chance sous les projecteurs. Alonso a confirmé que le joueur avait été prévenu bien avant le coup d’envoi. « Il l’a appris au bon moment, mais il le savait depuis hier », a répondu Alonso lorsqu’on lui a demandé si Lavia avait seulement appris le jour même qu’il serait titulaire en l’absence d’Henderson.

Une prestation tactique remarquable dans l’entrejeu

L’ancien milieu du Real Madrid et de Liverpool, qui connaît bien ce poste, a été particulièrement impressionné par l’intelligence tactique et l’énergie de Lavia. Le joueur de 22 ans a joué un rôle essentiel dans la progression du ballon de la défense vers l’attaque, permettant à Chelsea de garder le contrôle tout au long de la rencontre.

« De mon point de vue d’ancien milieu de terrain, sa prestation a été de très, très haut niveau. Il a fait énormément de choses justes, il a constamment assuré le lien entre la défense et les joueurs offensifs, il a su renverser le jeu, pris beaucoup de bonnes décisions et s’est montré très dynamique et combatif. Je pense que ce n’est pas seulement ce match : depuis deux ou trois semaines, il joue à un très bon niveau et je suis très heureux pour lui. Aujourd’hui, sa prestation mérite d’être largement saluée », a ajouté l’Espagnol. Alonso a également déclaré à Football on TNT Sports que « c’était une prestation pleine de maturité et une belle victoire ».

Publicité
Publicité

Estevao et Rogers contribuent à la victoire

Lavia n’est pas le seul jeune joueur à avoir reçu des éloges : Estevao Willian a lui aussi été vivement félicité par son entraîneur après avoir fourni de gros efforts.

Related Topics

Mobilité totale
MyCanal

myCANAL

✅ Aucun décodeur ni parabole nécessaire ; l'accès se fait instantanément via l'application myCANAL sur Smart TV, boîtiers Apple TV/Fire TV, smartphones et tablettes.

✅ Possibilité de voir plusieurs matchs en simultané (Mode Expert / Multi-live), de revenir en arrière dans le direct et d'accéder aux statistiques en temps réel.

✅ Les formules numériques permettent de souscrire et d'interrompre son abonnement facilement durant la trêve estivale.

Mensuel dès29,99 €
Expérience télévisuelle
Canal+

Canal+

✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360).

✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web.

✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne.

Mensuel dès29,99 €

« Je suis très heureux pour Estevao ! C’était la meilleure réponse possible pour montrer qu’il mérite davantage. Il a énormément travaillé, je suis content », a déclaré Alonso, selon d’autres informations. L’attaquant Morgan Rogers a lui aussi joué un rôle crucial en inscrivant un but après une semaine difficile pour le club. « J’ai simplement essayé de pousser les défenseurs à intervenir. Tout à coup, je me suis retrouvé face au but et j’ai dû garder mon sang-froid. Heureusement, le ballon est entré », a confié Rogers à TNT Sports en revenant sur sa conclusion précise.

La suite pour Chelsea

Cette victoire est une bouffée d’oxygène pour Alonso, dont l’équipe a renoué avec le succès après un résultat décevant le week-end dernier. L’entraîneur a souligné que la réaction de son équipe en seconde période correspondait exactement à ce qu’il avait demandé à la pause.

Publicité

Henderson devra relever un défi de taille pour retrouver sa place de titulaire à son retour de blessure. Alonso a conclu son analyse d’après-match en déclarant : « Nous sommes ravis de la prestation, de la réaction et, bien sûr, des trois points ! » Chelsea va désormais chercher à s’appuyer sur cet effort collectif pour aborder un calendrier hivernal chargé.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »