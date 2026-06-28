Une présentatrice de télévision américaine est sous le feu des critiques après avoir tenu des propos « irréfléchis » au sujet de la Bosnie-Herzégovine, adversaire de la Coupe du monde

La présentatrice d’ABC7, Abigail Valez, a présenté ses excuses après avoir essuyé de nombreuses critiques suite à une remarque qu’elle avait faite au sujet de la Bosnie-Herzégovine, prochain adversaire des États-Unis lors de la Coupe du monde.

Le 2 juillet, les États-Unis affronteront la Bosnie-Herzégovine. Pour Velez, l’occasion était trop belle de mettre les points sur les i. Mais son discours provocateur a dérapé : elle a tenu des propos sur ce pays d’Europe de l’Est qui n’ont pas été du goût de tout le monde.

« Je ne saurais pas te dire où ça se trouve sur une carte », a-t-elle lancé en direct. « Je ne sais absolument rien de la Bosnie, et je ne veux pas le savoir non plus. Parce que l’équipe des États-Unis est de retour, et nous sommes meilleures que jamais. »

« C’est mercredi prochain. Prépare-toi, Bosnie, parce que tu ne t’y attends pas. Ce n’est pas ce que tu veux. Mais tu vas l’avoir quand même », a-t-elle lancé.

Cette remarque sur la géographie du pays, dont l’histoire est particulièrement sensible, a suscité un vif émoi. Sur X, la présentatrice a essuyé de nombreuses critiques ; certains ont réclamé son licenciement, lui reprochant un manque de culture générale et une préparation insuffisante.

Face à la polémique, la journaliste a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour rectifier le tir. « En tentant, sans succès, d’introduire un peu d’humour dans ma couverture de la Coupe du monde, je suis allée trop loin et j’ai tenu, à l’antenne, des propos irréfléchis, déplacés et de mauvais goût », a-t-elle écrit.

« Je présente mes excuses au peuple bosniaque et à l’équipe nationale de football de Bosnie. La Coupe du monde est censée célébrer la solidarité entre les communautés du monde entier, et ma remarque ne reflétait pas cet esprit. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes pour la suite de leur aventure en Coupe du monde. »