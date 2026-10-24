Une présence qui dérange Pérez : l'ennemi du vieux président assiste au Clasico depuis les tribunes du Camp Nou

Enrique Riquelme, ancien candidat à la présidence du Real Madrid, assistera au Clasico face au Barça, demain, au stade Spotify Camp Nou, accompagné de plusieurs de ses amis, afin de soutenir le club merengue depuis les tribunes, au moment où le président actuel, Florentino Pérez, sera absent de la loge présidentielle.

Riquelme, qui a obtenu 35 % des voix lors des élections du Real Madrid tenues en juin dernier, tient à suivre les matches de l'équipe à l'extérieur, en Liga comme en Ligue des champions.

Le club merengue sera représenté dans la loge par le vice-président Eduardo Fernández de Blas, aux côtés de José Martínez « Pirri », ancien joueur et président d'honneur du club depuis 2023.

L'absence de Pérez s'inscrit dans la continuité de son attitude de la saison dernière, lorsqu'il ne s'était pas rendu dans la loge présidentielle du stade de Barcelone, après que le Real Madrid eut rompu ses relations avec le club catalan sur fond de son retrait du projet de Super Ligue européenne.

Riquelme avait déjà assisté à la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au stade Metropolitano depuis la loge VIP, une apparition qui, selon le journal « Mundo Deportivo », n'avait pas été du goût de Pérez.