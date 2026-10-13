Les joueurs étrangers ont dominé la composition d'Al Ittihad face à Shabab Al Ahli, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Ittihad reçoit Shabab Al Ahli ce mardi, au stade Al Inma de Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Le onze de départ d'Al Ittihad enregistre le retour de deux joueurs : le milieu de terrain colombien Richard Ríos et l'attaquant nigérian George Ilenikhena, absents lors du dernier Clasico contre le rival traditionnel Al Hilal.

En revanche, l'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al Ittihad, a décidé de titulariser le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum pour la première fois depuis son arrivée au club l'été dernier.

Wijnaldum avait été le héros du premier match, conclu sur un match nul 1-1 contre Al Shamal, en inscrivant le but égalisateur dans le temps additionnel après être entré en jeu comme remplaçant, alors que son équipe était menée d'un but.

L'entraîneur allemand n'a aligné que deux joueurs saoudiens dans le onze de départ, les latéraux Ahmed Al Jalidan à droite et Fares Abidi à gauche, contre 9 joueurs étrangers.

Al Ittihad cherche à signer sa première victoire dans la compétition asiatique, lui qui occupe la onzième place du groupe Ouest avec un seul point, à deux longueurs de Shabab Al Ahli, sixième.

La composition d'Al Ittihad est la suivante :

Gardien de but : Predrag Rajković

Défense : Ahmed Al Jalidan - Danilo Pereira - Jan Carlo Simić - Fares Abidi

Milieu de terrain : Dion Lopy - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Attaque : Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena