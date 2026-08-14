Une première : un chiffre catastrophique frappe les cages de Yassine Bounou avec Al-Hilal

Malgré le solide début de saison d'Al Hilal en Roshn Saudi League et sa victoire spectaculaire face à Al Faisaly sur le score de 4-2, vendredi soir, la rencontre a livré une statistique négative inhabituelle pour le gardien marocain Yassine Bounou, qui avait pris l'habitude d'afficher davantage de solidité lors des matches d'ouverture de son équipe.

Bounou a débuté la rencontre avec Al Hilal face à Al Faisaly, mais il a été contraint d'encaisser deux buts durant le match, alors que ses coéquipiers parvenaient à en inscrire quatre et à décrocher les 3 premiers points du parcours de l'équipe en championnat.

À lire également : Un expert en arbitrage tranche la polémique autour du deuxième penalty d'Al Hilal face à Al Faisaly



Cette statistique marquante réside dans le fait que Bounou a encaissé deux buts pour la première fois lors de son match d'ouverture avec Al Hilal en Roshn Saudi League, depuis son arrivée dans les rangs du « Zaïm » durant l'été 2023, mettant ainsi fin à son habitude remarquable de conserver sa cage inviolée lors de la première journée.

Au cours de ses trois dernières saisons avec Al Hilal, Bounou avait entamé son parcours en Roshn Saudi League avec une cage inviolée à chaque fois : il avait conduit l'équipe à la victoire face à Al Raed sur le score de 4-0 lors de la première saison, puis face à Al Akhdoud 3-0 la saison suivante, avant de garder sa cage inviolée face à Al Riyadh, Al Hilal l'emportant 2-0.

Malgré ces deux buts encaissés face à Al Faisaly, Bounou demeure l'un des principaux points forts de l'effectif d'Al Hilal, et la victoire sur le score de 4-2 a offert à l'équipe un début positif. Mais les buts qui ont secoué ses filets placeront la ligne défensive et le gardien marocain devant la tâche de corriger les erreurs lors des prochains matches.

Ainsi, la soirée face à Al Faisaly a comporté un paradoxe évident pour Bounou : alors qu'il célébrait une victoire en ouverture de saison, la rencontre a vu tomber un record qu'il conservait depuis son arrivée à Al Hilal, après avoir encaissé deux buts lors de la journée inaugurale pour la première fois, un début différent pour le gardien marocain avec le « Zaïm ».