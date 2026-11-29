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Hannes Steinbach connaît contre toute attente sa première grande soirée en NBA. Cela n’a toutefois pas suffi aux Charlotte Hornets pour s’imposer.

Steinbach, que les Hornets avaient envoyé un temps dans leur équipe de G League et qui s’y était offert de nouvelles chances en NBA grâce à des performances historiques , a profité de l’absence de Moussa Diabate, malade, pour jouer 17 minutes face aux Brooklyn Nets et faire forte impression.

Grâce notamment aux 10 points inscrits avec efficacité par Steinbach (4/6 au tir) et à son travail au rebond (10 prises), Charlotte est revenu dans le match après avoir compté jusqu’à 27 points de retard face aux Nets. Steinbach a ainsi signé le premier double-double de sa carrière en NBA.

Mais l’apport de l’Allemand et la prestation de haut vol de Coby White (37 points, 12/18 au tir, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions) n’ont finalement pas suffi à mettre fin à une série de six défaites.

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Les Nets ont démarré sur les chapeaux de roue. Emmenés par Michael Porter Jr. (16 points), ils ont réussi 13 de leurs 19 tirs dans le premier quart-temps, dont 7 sur 10 à trois points. Les Hornets n’ont, eux, rentré que 37 % de leurs tirs en première période et accusaient 23 points de retard à la pause (50-73).

Charlotte s’est toutefois ressaisi par la suite. Un tir à trois points de Christian Anderson (5 points, 8 passes décisives) a réduit l’écart, et les Hornets n’étaient plus menés que de huit points à l’entame du dernier quart-temps. Day'ron Sharpe, auteur d’un solide double-double (19 points, 12 rebonds), a d’abord fait le ménage, mais Charlotte n’a pas abdiqué.

Naz Reid, auteur de 27 points, a ramené les Hornets à 116-118 sur un lay-up à 13 secondes de la fin. Sur l’action suivante, Coby White a contré de façon spectaculaire une tentative de dunk de Sharpe et a obtenu une dernière occasion d’égaliser, à trois secondes du buzzer. Mais il a heurté un écran posé par Sharpe et n’a pas pu déclencher son tir. Les arbitres n’ont pas sifflé faute, et le match s’est terminé.

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Pour les Hornets, toujours privés de Kon Knueppel et Dennis Schröder, il s’agit d’une septième défaite consécutive. Dans la nuit de lundi à mardi, ils affronteront les Washington Wizards, eux aussi en difficulté et désormais dirigés par un nouvel entraîneur principal .