Une première historique : un prestigieux prix américain attend le futur champion du monde

Le vainqueur de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, empochera un prize money historique, inédit dans l’histoire de la compétition, à l’américaine.

Dimanche prochain, l’Espagne défiera l’Argentine au MetLife Stadium du New Jersey pour le match final.

Selon des informations de la chaîne « Sky Sports », la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d’attribuer un nouveau prix exceptionnel au vainqueur de la Coupe du monde, en plus du trophée et des médailles d’or.

Cette récompense prendra la forme de bagues commémoratives remises aux membres de l’équipe victorieuse : l’une des faces arborera une représentation de la Coupe du monde, tandis que l’autre accueillera l’identité du champion, chaque bague portant un numéro unique.

La FIFA a prévu un total de 2 026 exemplaires de ces bagues, en écho à l’année de l’édition. Trente d’entre elles seront remises à l’équipe championne, tandis que les 1 996 autres seront proposées à la vente au grand public.

L’entraîneur et le capitaine de l’équipe victorieuse recevront immédiatement après la finale les trente bagues, qui seront ensuite ajustées à la taille de chaque joueur.

Cette initiative s’inspire de la culture sportive américaine, où l’équipe championne reçoit traditionnellement des bagues plutôt que des médailles, à l’image de la NBA ou du Super Bowl.