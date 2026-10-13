Saoud Abdulhamid, latéral du Racing Club de Lens, a fait entrer l'Arabie saoudite dans l'histoire de la Ligue des champions par la grande porte.

Lens reçoit le Sporting Portugal ce mardi soir, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le onze de départ du club français comporte Saoud Abdulhamid, titulaire au poste de latéral droit.

Le joueur de 27 ans devient ainsi le premier Saoudien à disputer la Ligue des champions sur l'ensemble de la longue histoire de la compétition.

Cette performance n'a rien d'étonnant pour un latéral droit qui brille énormément depuis son arrivée à Lens, en provenance de l'AS Rome, à l'été 2025.

Depuis, le latéral droit saoudien a pris part à 33 rencontres avec le club français, toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 8 passes décisives.

Saoud a toutefois souffert de quelques blessures depuis le début de la saison en cours, ce qui a limité son temps de jeu à deux matches seulement : contre Auxerre en Ligue 1 et face au Paris Saint-Germain en Trophée des champions.

Cette blessure a privé l'ancien latéral d'Al Hilal du match contre l'Étoile rouge de Belgrade lors de la première journée de la Ligue des champions, reportant son exploit historique jusqu'à cette confrontation avec le Sporting Portugal.