Une première historique : João Félix écrit une nouvelle page de l'histoire portugaise sur les traces de Ronaldo

João Félix, la star du Al-Nassr saoudien, a écrit une nouvelle page de l'histoire avec la sélection du Portugal, sur les décombres de son coéquipier et capitaine Cristiano Ronaldo.

Le Portugal s'est imposé face au Danemark sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés jeudi, au stade Parken dans la capitale danoise Copenhague, à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Le quatrième but est tombé à la 87e minute, inscrit par João Félix, après qu'il a transformé un centre au ras du sol de Diogo Dalot au fond des filets d'une frappe puissante.

Selon le compte de statistiques « MisterChip » sur le site « X », il s'agit de la première fois dans la carrière de João Félix qu'il parvient à marquer lors de 3 matchs consécutifs avec la sélection du Portugal.

Félix a marqué un but contre le pays de Galles, un autre dans les filets de la Norvège, avant son but face au Danemark, et ce lors des 3 premiers matchs sous la houlette de Jorge Jesus, qui l'entraînait auparavant à Al-Nassr.

Ce but a offert au Portugal une victoire historique en l'absence de Ronaldo, qui a quitté le rassemblement au Danemark mercredi soir, après les déclarations de Jorge Jesus dans lesquelles il a évoqué le différend qui les a opposés en raison de sa non-participation au dernier match face à la Norvège.

Selon le réseau « Stats du foot », c'est la première fois depuis 18 ans que la sélection du Portugal inscrit 4 buts à l'extérieur en un seul match sans la participation de Ronaldo, et plus précisément depuis le match contre Malte le 6 septembre 2008.

La sélection du Portugal réalise un parcours remarquable jusqu'à présent en Ligue des nations, ayant récolté 9 points grâce à 3 victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark, sans trébucher lors d'aucun match sous la houlette de Jorge Jesus.

Les hommes de Jesus disputeront un nouveau match, dimanche prochain, contre la Norvège, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations, où une victoire signifierait une qualification directe pour les demi-finales, sans attendre les deux dernières journées.