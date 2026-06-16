« Une première historique » à la Coupe du monde : Trump au cœur d'une nouvelle polémique

Selon un reportage de la chaîne britannique « talk sport », le président américain Donald Trump pourrait assister à la cérémonie de remise des trophées de la Coupe du monde 2026. L’épreuve se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la finale est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Selon ce rapport, Trump monterait sur le podium aux côtés du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino. une situation proche de celle vécue par Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs 2025, où sa présence inattendue parmi les célébrations avait suscité des réactions partagées.

Selon des sources proches de la Maison Blanche, le président américain envisagerait sérieusement de rééditer l’expérience lors de la finale de la Coupe du monde, ce qui constituerait un précédent historique, aucun chef d’État du pays hôte n’ayant jamais pris part à la remise du trophée aux côtés des joueurs vainqueurs.

Si les protocoles de la FIFA n’intègrent normalement pas les chefs d’État à la remise des trophées, l’instance mondiale se dit prête à faire une entorse à la règle pour peu qu’un accord officiel soit conclu. Une présence qui, quoi qu’il arrive, promet de faire réagir autant sur les terrains que dans les arcanes du pouvoir.