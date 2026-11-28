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Manchester United ne trouve toujours pas la sortie de crise avec son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le club le plus titré d'Angleterre s'est incliné samedi face à Brentford (0-4, 0-2 à la mi-temps) et reste enlisé dans la lutte pour le maintien.

Pochettino a récemment succédé à Michael Carrick. Après trois matches officiels sous la direction de l'Argentin, United attend toujours sa première victoire. En Premier League, Manchester n'a pris que huit points en douze rencontres.

Manchester a dominé le début de match pour la première de Pochettino à domicile, avant de subir un doublé de Callum Wilson (19e, 32e) et de perdre le fil. United n'a pas réussi à renverser la situation. Les buts tardifs de Kristoffer Ajer (82e) et de l'international Kevin Schade (90e+1) ont scellé ce nouveau coup dur.

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« J'ai du mal à rester positif. Je suis très déçu, notamment parce que j'ai vraiment de la peine pour les joueurs », a déclaré Poccettino à la BBC. « Les 15 à 20 premières minutes ont été très solides, nous maîtrisions le match. » Le but encaissé a complètement changé la rencontre, a expliqué l'Argentin.

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La situation sportive tendue « affecte la confiance, mais nous devons être solidaires, rester unis et continuer à nous battre », a ajouté l'entraîneur de 54 ans. « Nous allons travailler pour nous améliorer et, bien sûr, ce n'est qu'une question de temps avant que nous progressions et obtenions le résultat souhaité. »

Manchester United avait déjà perdu 0-4 pour les débuts de Pochettino

La semaine dernière, les débuts de Pochettino sur la pelouse du Liverpool FC avaient eux aussi tourné au fiasco, avec une défaite 0-4 . Selon le fournisseur de données Opta , United n'avait plus subi deux défaites en championnat par au moins quatre buts d'écart depuis décembre 1963. Dimanche, Crystal Palace, lanterne rouge de Premier League, pourrait dépasser United en battant Hull City.

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De son côté, l'entraîneur allemand Daniel Farke a pu savourer une victoire. Son équipe de Leeds United a battu Coventry City 3-0 (2-0 à la mi-temps), signant un troisième succès consécutif. Dominic Calvert-Lewin (40e) et Sean Longstaff (45e, 66e) ont marqué les buts.