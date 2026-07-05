Une première dans cette édition… Une bonne nouvelle pour le sélectionneur de l’Espagne avant la confrontation face au Portugal

La sélection espagnole a récupéré trois joueurs avant d'affronter le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection espagnole a effectué sa dernière séance d'entraînement au stade Cotton Bowl, en vue de son match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Portugal, programmé demain lundi.

Selon le journal Mundo Deportivo, l’événement marquant de cette séance a été la réintégration de Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, qui a travaillé avec le groupe.

Il s’agit d’une première dans cette édition de la Coupe du monde, où le sélectionneur disposera enfin de son effectif au complet.

Toutefois, l’ailier n’est pas encore en condition pour être titulaire, même si son inclusion dans le groupe semble acquise.

Victor Muñoz et Jérémy Pino, les deux autres joueurs qui souffraient de problèmes physiques, seront également disponibles.

La séance s’est déroulée sous une chaleur accablante, qui frappe actuellement Dallas et une grande partie du Texas.