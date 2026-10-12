La tension s'est emparée du stade Santiago-Bernabéu et des joueurs du Real Madrid lors de l'un des moments les plus délicats et les plus électriques de la saison jusqu'à présent. En quelques instants, la joie provoquée par le but de Vinicius face à Villarreal samedi dernier s'est transformée en frustration, après que l'arbitre de la rencontre, Isidro Díaz de Mera, a annulé la réalisation et expulsé le joueur brésilien à la suite d'un recours à l'assistance vidéo (VAR).

Après avoir reçu le carton rouge, le joueur du Real Madrid s'est précipité vers l'arbitre, un épisode consigné dans le rapport officiel du match, selon le quotidien catalan Sport.

Díaz de Mera a précisé dans son rapport : « Pendant un arrêt de jeu, après son expulsion et avant de quitter la pelouse, Vinicius a continué de protester à voix haute contre ma décision et s'est avancé vers moi de manière agressive, ce qui a nécessité l'intervention de ses coéquipiers pour le retenir, même si je n'ai pas pu distinguer de mots précis. »

Si l'arbitre n'a pas pu distinguer « de mots précis » prononcés par l'ailier, les caméras de DAZN ont capté la scène et révélé avec précision ce qu'a dit l'international brésilien.

En pleine révision de l'action par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), Saliba, le défenseur de Villarreal, a lui-même utilisé des gestes pour faire comprendre à Vinicius qu'il l'avait tiré par les cheveux durant l'action. Bellingham, qui observait la scène en retrait, s'est alors écrié : « Ce n'est rien ! », en incitant le public du Santiago-Bernabéu à faire pression sur l'arbitre.

Dès que l'arbitre Díaz de Mera a brandi le carton rouge, Vinicius a explosé de colère, criant : « Rouge ? Non ! Non ! », avant de se précipiter vers l'arbitre, n'eût été l'intervention de Rüdiger et d'autres coéquipiers pour l'en empêcher.

Le joueur brésilien a répété la phrase « Pourquoi tu fais ça ? » à quatre reprises, comme l'ont montré les images de DAZN. Bellingham, qui semblait stupéfait et incrédule face à la décision de l'arbitre, a commenté : « Incroyable… putain… ce n'est plus du football. Incroyable. »

La colère de Vinicius Junior s'est poursuivie alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires : Endrick a dû l'accompagner dans le tunnel, et pendant ce temps, le joueur du Real Madrid, titulaire du numéro 7, a bousculé un employé de la Liga, même si ce dernier épisode n'a pas été consigné dans le rapport du match.

Le Brésilien s'expose désormais à une sanction qui devrait l'éloigner des terrains pour au moins deux matches : il manquera la rencontre face à Séville ainsi que le Clasico contre Barcelone, prévu le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou.

La décision définitive est attendue mercredi prochain, lorsque le comité de compétition rendra son verdict, même si le Real Madrid devrait faire appel de toute décision qui pourrait être prise.



