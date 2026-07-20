Une pluie d'or s'abat sur l'Espagne… Les coulisses des gains records après la victoire en Coupe du monde

La victoire de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde 2026 s’accompagne de retombées économiques substantielles, bénéficiant à la Fédération espagnole de football, aux joueurs et aux sponsors. Ce triomphe ouvre ainsi une nouvelle ère de revenus et d’investissements.

Selon le journal espagnol AS, la Fédération espagnole percevra 50 millions de dollars (environ 44 millions d’euros) au titre de la prime officielle du vainqueur, sans compter la hausse de la valeur commerciale de la sélection et l’accroissement des recettes provenant des contrats de sponsoring et de publicité signés avant le début de la compétition.

Le journal ajoute que ce titre offre une opportunité stratégique de renforcer l’image de marque de l’Espagne auprès des sponsors internationaux. Les partenaires peuvent escompter un retour sur investissement immédiat grâce aux millions de téléspectateurs et à l’engouement considérable suscité par la sélection sur les plateformes numériques, ce qui renforce les chances d’attirer de nouveaux partenaires internationaux dans les mois à venir.

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Selon le quotidien, les discussions sur la crise financière qui avait précédemment agité la Fédération sont désormais un souvenir lointain, l’instance ayant mis en place un réseau de 35 sponsors, emmené par Adidas (partenaire technique) et complété par des poids lourds comme Ibero, Mapfre, Iberdrola, Halcon et Movistar. Cette base économique solide a précédé le sacre en Coupe du monde.

Les joueurs, eux, toucheront 45 % de la prime liée à la victoire, soit environ 19,67 millions de dollars au total, soit environ 756 000 euros par joueur des 26 sélectionnés, sans compter les revenus tirés des campagnes publicitaires et des partenariats liés à l’équipe nationale.

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Le journal conclut en soulignant que la sélection espagnole est devenue le principal moteur commercial de la Fédération, son influence dépassant le cadre sportif pour s’inscrire dans un véritable projet économique et social. consolide la position du football espagnol sur la scène mondiale et confère à la fédération un pouvoir de négociation accru auprès des sponsors et des partenaires commerciaux pour les années à venir.