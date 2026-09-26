L'Union du football du Golfe pour la Coupe du Golfe a rejeté la réclamation déposée par la sélection de Bahreïn contre son homologue du Qatar, à l'issue de leur match disputé avant-hier jeudi lors de la première journée de la phase de groupes de la « Coupe du Golfe 27 », qui s'était soldé par une victoire du Qatar sur le score de deux buts à zéro.

Les chaînes qatariennes « Al Kass » avaient affirmé que la sélection de Bahreïn avait contesté la participation d'Assim Madibo, joueur du Qatar, au match, au motif de sa suspension de 5 matchs lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les chaînes émiraties « Abu Dhabi Sports » ont indiqué que l'Union du Golfe a rejeté la réclamation déposée par la sélection de Bahreïn, mais la surprise est que cela n'était pas dû à la légalité de la participation de Madibo au match.

Selon ce qu'ont révélé les chaînes émiraties, la demande a été rejetée parce qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai légal fixé à deux heures après le coup de sifflet final du match, conformément à l'article (19/1) du règlement disciplinaire.

La Fédération internationale de football « FIFA » avait suspendu Madibo pour 5 matchs, après l'expulsion qu'il avait reçue en raison de son intervention violente sur Ismaël Koné, joueur de la sélection du Canada, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

Le Qatar n'a disputé qu'un seul match après la confrontation face au Canada, contre la Bosnie-Herzégovine, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial, avant de quitter le tournoi, sans disputer aucun autre match avant le tournoi du Golfe.

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Des rapports de presse ont confirmé que la Fédération qatarienne de football s'était renseignée auprès de son homologue internationale sur la situation de Madibo concernant sa participation au tournoi avant son début, la « FIFA » lui confirmant son droit et l'absence de tout obstacle à cela.

La Fédération qatarienne a présenté ses échanges avec la FIFA à son homologue du Golfe, cette dernière reconnaissant le droit de Madibo à participer au tournoi et lui accordant l'accord officiel à cet effet.