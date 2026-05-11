Une plainte a été déposée après l’intervention de la VAR lors du match d’Arsenal. La course au titre en Angleterre va-t-elle prendre un nouveau tournant ?

West Ham United ne compte pas en rester là et a déposé une réclamation auprès de l’instance anglaise de gestion des arbitres (PGMOL), selon les médias britanniques. Cette démarche fait suite à l’annulation, dans les dernières minutes du match, du but de Callum Wilson.

Dimanche après-midi, Arsenal a longtemps buté sur West Ham United, engagé dans la lutte pour le maintien. Au London Stadium, l’équipe de Mikel Arteta a pris l’avantage tardivement grâce à Leandro Trossard, avant de voir la victoire lui échapper dans le temps additionnel.

Sur un corner, Wilson a récupéré un ballon repoussé et l’a propulsé dans les filets, offrant à West Ham un point précieux dans la lutte pour le maintien.

Sauf que, après intervention de la VAR, l’arbitre Chris Kavanagh a annulé la réalisation. Le gardien d’Arsenal David Raya aurait été retenu par le maillot lors du corner, justifiant, après quatre minutes d’analyse et dix-sept visionnages, l’annulation du but.

Selon plusieurs médias anglais, les Hammers estiment qu’il ne s’agissait pas d’une erreur manifeste, notamment parce que la décision a pris autant de temps. Dans un tel cas, la première décision de l’arbitre – la validation du but – devrait être maintenue.

Reste à savoir si ce recours aboutira : en pareil cas, la décision initiale est souvent confirmée, même lorsque l’erreur est admise.