Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a manqué la première séance d’entraînement de l’équipe en vue du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, ce qui a suscité des interrogations quant à sa participation à cette rencontre attendue.

Le journal espagnol « As » a révélé que la blessure de Mbappé au sourcil droit lors du match contre Gérone a nécessité une intervention avec trois points de suture, et le joueur a été absent de l’entraînement ce dimanche.

Mais le quotidien a indiqué que la situation n’est pas inquiétante et que l’absence de Mbappé de l’entraînement relève d’une mesure de précaution afin d’éviter tout contact. Sa participation au match contre le Bayern Munich mercredi prochain « ne fait aucun doute ».

Il a également souligné que Mbappé ne portera pas de masque de protection face au Bayern, mais que sa présence est assurée « même si ce doit être avec un peu de douleur, il n’y a pas d’autre choix », l’équipe madrilène devant rattraper sa défaite à l’aller 1-2.

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Mbappé s’est blessé dans les dernières minutes du match contre Gérone, disputé avant-hier vendredi en Liga et conclu sur un nul 1-1, lorsqu’il a tenté une percée côté droit et a dribblé dans la surface de réparation, avant de recevoir un coup de coude de Vitor Reis.

Un contact puissant que l’arbitre Alberola Rojas a jugé insuffisant pour siffler une faute, mais qui a provoqué une coupure nette au visage de Mbappé, précisément au niveau du sourcil droit, avec un saignement important.

Kylian a pu terminer la rencontre normalement et a quitté le terrain sans signes inquiétants, mais dans le vestiaire, il est apparu que la plaie était profonde.

Après un moment, une intervention médicale a été décidée : il a reçu trois points de suture. Depuis, Mbappé se repose et s’entraîne en salle, sans être encore retourné sur la pelouse, et le joueur a publié aujourd’hui une photo de la blessure sur son compte Instagram.

Mbappé a rejoint la liste des absents à l’entraînement, qui comprend Thibaut Courtois et Rodrygo, tous deux blessés — les deux seuls absents de l’équipe à Munich —, en plus d’Aurélien Tchouaméni, suspendu.

Le site officiel du Real Madrid a précisé les détails de l’entraînement, en déclarant : « La séance a commencé par un travail en salle de sport, avant de se déplacer sur les terrains de la Ciudad Real Madrid pour effectuer des exercices de rondo, ainsi que des exercices intensifs de conservation du ballon et de pressing. Ensuite, les joueurs ont réalisé des entraînements de haute intensité avec ballon, avec conclusion des actions offensives, et la séance s’est achevée par un match sur une demi-surface. »