L’équipe des Pays-Bas a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mais son parcours s’est poursuivi dans les annales de la compétition. Malgré la sortie face au Maroc, les Néerlandais ont consolidé leur record de la plus longue série de matchs sans défaite dans le temps réglementaire de l’histoire du Mondial.

Les « Moulins à vent » ont quitté la compétition après un match nul 1-1 contre le Maroc à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, avant de s’incliner aux tirs au but. Ce résultat, enregistré officiellement comme un match nul, permet aux Pays-Bas de prolonger leur série d’invincibilité en Coupe du monde, entamée en 2010.

Grâce à ce nul, les Néerlandais totalisent désormais 16 matchs consécutifs sans défaite en phase finale, un record qu’ils ont consolidé lors de cette édition aux dépens du Brésil, selon le journal espagnol AS.

Lors du premier tour, les Pays-Bas avaient déjà aligné trois performances solides : un nul 2-2 face au Japon, une large victoire 5-1 contre la Suède, puis un succès 3-1 sur la Tunisie, portant alors leur série à 15 matchs sans défaite.

En seizièmes de finale, les Néerlandais ont préservé leur invincibilité dans le temps réglementaire en faisant match nul contre le Maroc, mais les tirs au but ont souri aux « Lions de l’Atlas », contraignant ainsi les Oranje à quitter la compétition malgré le maintien de leur record historique.

La dernière défaite néerlandaise en phase finale remonte à la finale 2010 contre l’Espagne, soit 16 matchs sans perdre depuis. (élimination en demi-finale aux tirs au but contre l’Argentine), 2022 (élimination en quart de finale aux tirs au but contre l’Argentine) et 2026, année où elle ne s’était pas qualifiée pour la Coupe du monde en Russie.

Malgré la prolongation de cette série historique, l’élimination des Pays-Bas au profit du Maroc, qui a poursuivi son parcours, a laissé un goût amer : les « Moulins à vent » s’accrochent à un record insuffisant pour rester dans la compétition.

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