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La Fédération équatorienne de football a annoncé la suspension du joueur John Perlaza pour une durée de 8 ans, après son implication dans l'agression d'un membre du corps arbitral lors d'un match de troisième division. Il avait lancé une pierre qui a blessé l'arbitre assistant Lenin Giovanni Ojeda Núñez, un incident qui a suscité de vives réactions dans le milieu sportif.

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Les faits remontent au 17 octobre dernier, lorsque Ciudad de Yantzaza et Río Aguarico se sont affrontés en troisième division équatorienne. La rencontre a été marquée par des incidents regrettables dans les derniers instants : l'arbitre assistant a été blessé par une pierre lancée dans sa direction, ce qui a entraîné l'arrêt du match, qui n'a pas pu se poursuivre normalement.

L'agression s'est produite à la sixième minute du temps additionnel, lorsque la pierre a atteint l'arbitre assistant Lenin Giovanni Ojeda Núñez. Les responsables de la rencontre sont alors intervenus, dans un climat d'inquiétude en raison de la gravité de la blessure subie par ce membre du corps arbitral dans l'exercice de ses fonctions sur le terrain.

Dans un communiqué officiel, la Fédération équatorienne de football a révélé que la blessure de l'arbitre assistant était grave et avait nécessité une intervention chirurgicale, ainsi qu'une période de convalescence et de rééducation pouvant atteindre 60 jours, ce qui illustre l'ampleur des dommages causés par l'agression survenue pendant le match.

Après avoir enquêté sur les circonstances de l'incident, la commission de discipline de la Fédération équatorienne a tenu John Perlaza pour responsable de l'agression physique contre l'un des arbitres de la rencontre. Elle l'a suspendu pour une durée de 8 ans de toute activité liée au football, une sanction qui courra jusqu'au 19 octobre 2034.

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Les mesures disciplinaires ne s'arrêtent pas à une suspension en Équateur. La fédération nationale a en effet annoncé son intention de saisir la Fédération internationale de football (FIFA) afin de demander l'extension de la sanction au niveau mondial. Si cette demande est acceptée, Perlaza pourrait également être privé de toute activité footballistique en dehors de son pays.

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Afin de faire assumer aux parties responsables les conséquences de l'incident, la Fédération équatorienne a infligé au club de Yantzaza une amende de 2 000 dollars. Elle l'a également contraint à verser une somme supplémentaire de 4 369,73 dollars pour couvrir les frais médicaux liés aux soins de l'arbitre assistant, une décision visant à faire porter à l'institution sportive une partie de la responsabilité financière des suites de l'incident.

Le club de Yantzaza s'était empressé de publier un communiqué officiel le 20 octobre dernier, trois jours après les faits, dans lequel il présentait ses excuses au corps arbitral et aux supporters, tout en affirmant son rejet total de toute forme de violence liée aux compétitions sportives, aussi bien dans les stades qu'en dehors.

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Dans ce communiqué, le club a souligné que le football devait rester un espace fondé sur le respect, le vivre-ensemble et le fair-play, insistant sur le fait que ce qui s'était produit allait à l'encontre des principes qu'il s'efforce de promouvoir. Il a également précisé avoir décidé de renvoyer la personne responsable de l'incident dès son identification, assurant qu'elle ne faisait plus partie du club.

Les sanctions annoncées par la Fédération équatorienne témoignent d'une grande fermeté face aux agressions visant les arbitres pendant les matchs, en particulier lorsqu'elles provoquent des blessures graves nécessitant une opération et un long arrêt de travail. Les mesures ne se sont pas limitées à la suspension du joueur : elles comprennent aussi des amendes et une demande adressée à la FIFA pour étendre la sanction au niveau international.

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Cet incident remet sur le devant de la scène la question de la sécurité des arbitres sur les terrains, après qu'un match de troisième division a tourné à l'agression grave. Bilan : un membre du corps arbitral blessé et une suspension de huit ans prononcée contre le joueur responsable. La fin de l'année 2034 marquera ainsi le terme de la suspension de Perlaza, sauf nouvelle évolution concernant la décision ou son champ d'application.