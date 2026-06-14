La rencontre Allemagne-Curaçao, dimanche dernier, s’est conclue par une séquence émouvante qui restera gravée dans les annales de la Coupe du monde.

L’Allemagne a dominé Curaçao, qui participait pour la première fois à la Coupe du monde, en s’imposant 7-1, et a ainsi affirmé ses ambitions dès la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Au moment où les joueurs saluaient leurs supporters, la scène la plus forte s’est produite : un petit cercle s’est formé au milieu du terrain autour de plusieurs joueurs de Curaçao, ainsi que de Felix Nmecha et Jonathan Tah, le duo allemand, se sont pris par la main et se sont inclinés dans un instant de recueillement, marquant une pause dans l’intensité de la rencontre.

Au micro de la chaîne allemande ARD, l’auteur du premier but Felix Nemes a confié : « Pendant le match, nous étions adversaires, mais après, nous sommes tous devenus frères. »

Il ajoute : « Nous avons partagé une brève prière, car nous sommes toujours très reconnaissants. »

Les deux sélections évoluent dans le groupe E, en compagnie de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur.







