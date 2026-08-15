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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Une photo et une chanson : Cancelo fait les yeux doux au Barça malgré les complications avec Al-Hilal

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Le Portugais Joao Cancelo, latéral d'Al-Hilal, continue d'attendre l'occasion de faire son retour dans les rangs du Barça. 

Cancelo affiche une volonté claire de poursuivre son parcours avec l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, après avoir joué la saison dernière avec le club, sous forme de prêt, mais les négociations avec Al-Hilal sont devenues plus compliquées que prévu.

Le club catalan a entamé ses négociations à la fin de la saison dernière, et tout était en bonne voie pour un retour du joueur portugais au Barça contre un versement de 10 millions d'euros.

Mais les conditions du transfert, selon le journal saoudien « Al-Yaoum », ont peut-être changé au cours des derniers jours. Désormais, Al-Hilal réclame environ 15 millions d'euros pour se séparer de lui.

Le journal Sport a précisé que le latéral portugais n'oublie pas le Barça et continue d'envoyer des signaux au club de ses rêves, via ses comptes sur les réseaux sociaux. 

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Le dernier de ces signaux a eu lieu ce même samedi, via son compte personnel Instagram.

Cancelo a publié une photo de lui durant sa période au Barça en noir et blanc, qu'il a accompagnée de la chanson « Jovens Milionários » en fond.

Le joueur portugais n'éprouve aucun doute quant à son souhait : il veut jouer avec le Barça la saison prochaine. 

Ce n'était pas le seul signal qu'il a envoyé au cours des dernières semaines, puisqu'il a publié il y a quelques jours, via ses comptes sur les réseaux sociaux, une photo le montrant vêtu du maillot du Barça, tandis qu'il est revenu vendredi matin et a publié, via la fonction stories, une autre photo de lui portant la tenue du club catalan.

Cancelokooora

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