Lamine Yamal, la star du Barça, a répondu aux déclarations de Mario Lemina, milieu de terrain de Galatasaray, après avoir attiré tous les regards lors de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions, avant d'adresser un nouveau message ironique à son adversaire sur les réseaux sociaux.

Yamal a publié une photo de lui sur son compte Instagram, tenant le trophée d'homme du match, avec cette légende : « Est-ce qu'il me connaît maintenant ? », une allusion claire aux précédentes déclarations du joueur gabonais, qui avaient suscité une vive polémique avant la rencontre européenne.

D'anciennes déclarations qui enflamment le duel





L'histoire remonte à août 2025, lorsque Lemina, interrogé au sujet de Lamine Yamal, avait répondu par une phrase qui avait étonné les supporters du Barça : « Qui est Lamine Yamal ? Je ne le connais pas, moi je connais Leroy Sané. »

Ces déclarations sont revenues sur le devant de la scène avant la rencontre entre le Barça et Galatasaray, largement relayées par les médias et les supporters du club catalan, dans l'attente de ce que le jeune ailier espagnol pourrait proposer sur le terrain.

3 minutes qui changent tout

La réponse de Yamal est venue sur le terrain, lors de la rencontre remportée par le Barça sur le score de 4-1, mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

La star espagnole a livré des séquences techniques remarquables et délivré deux passes décisives en seulement 3 minutes au début de la seconde période, contribuant ainsi à la large victoire du club catalan sur la pelouse de son adversaire turc, et offrant aux supporters du Barça ce qu'ils ont considéré comme la réponse parfaite aux déclarations de Lemina.

La rencontre n'a pas manqué de tension entre les joueurs : son entame a été marquée par un accrochage entre Yamal et Lemina, qui a dégénéré en légère altercation, avant que l'arbitre n'intervienne pour calmer la situation.

Ironie assumée

Yamal ne s'est pas contenté de sa prestation sur le terrain : après la rencontre, il est revenu à la charge avec son message ironique sur Instagram, profitant de la photo de son trophée d'homme du match pour remettre les déclarations de Lemina sur le devant de la scène, mais sous un autre angle.

Ainsi, les anciens propos du joueur de Galatasaray se sont transformés en objet de moquerie après la rencontre, tandis que Yamal a continué d'affirmer sa valeur technique avec le Barça, après avoir joué un rôle majeur dans cette large victoire européenne, qui a donné à son équipe un élan important dans son parcours dans la compétition.







