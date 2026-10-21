« Le spectacle va bientôt commencer », a fait savoir mardi soir le club allemand le plus titré sur son compte X à ses supporters munichois, provoquant une vive effervescence. « Il va remporter le Ballon d'Or », a commenté un internaute. « Admin, sais-tu quelque chose que nous ignorons ? », a demandé un autre.

Kane fait certes partie, avec Lamine Yamal et Kylian Mbappe, des principaux candidats susceptibles de décrocher lundi soir prochain le prestigieux Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur du monde. Mais cette publication est loin de laisser entendre que l'attaquant vedette de 33 ans va effectivement remporter le trophée.

Il s'agissait plutôt, comme l'a précisé plus tard le compte X anglophone du Bayern, d'une annonce du choc de Ligue des champions prévu mercredi contre Arsenal FC. Mercredi, le compte a republié la photo de Kane en smoking dans un nouveau message soulignant ses statistiques face aux Gunners. Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre a déjà inscrit 15 buts en 22 matches contre Arsenal.

D'où vient la photo de Harry Kane en smoking au Bayern Munich ?

Les Gunners font ainsi partie des adversaires préférés de Kane. Au cours de sa carrière, il n'a marqué davantage que contre Everton (16 buts) et Leicester (20 buts). Kane a également marqué contre Arsenal sous le maillot du Bayern : lors du quart de finale aller en 2024, il avait inscrit le but qui avait provisoirement donné l'avantage 2-1 aux Munichois dans un match terminé sur le score de 2-2. Tous ses autres buts contre les Gunners ont été marqués sous le maillot de Tottenham Hotspur.

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Mais d'où vient cette photo de Kane en tenue élégante ? Sport1 l'a découvert : les images datent déjà de trois ans et ont été utilisées par le club allemand le plus titré pour annoncer le transfert de Kane au Bayern en août 2023. Pour l'occasion, le Bayern avait choisi comme décor le légendaire cinéma de Sendlinger Tor, à Munich.

Détail particulièrement insolite : comme le transfert effectif de l'attaquant vedette au Bayern et, par conséquent, son arrivée à Munich avaient été retardés, les prises de vue originales au cinéma ont été réalisées uniquement avec une doublure de Kane. Christoph Preßmar, qui exploitait alors le cinéma, l'avait déjà raconté il y a trois ans à l'Abendzeitung. Kane a finalement été intégré numériquement aux images.



