Une photo avec Neymar vire à la polémique, et la femme du fils d’Ancelotti réagit

Anna Galotta, l’épouse de Davide Ancelotti, est sortie du silence pour défendre sa famille après la violente polémique qui a éclaté au Brésil, à la suite de la diffusion d’une vidéo montrant une brève rencontre entre son mari et la star Neymar da Silva lors de la Coupe du monde en cours. Elle a affirmé avoir été la cible d’un déluge d’insultes et d’injures, en raison d’une interprétation totalement erronée de quelques secondes capturées par les caméras.

Les faits remontent au match que la sélection brésilienne, dirigée par l’Italien Carlo Ancelotti, a remporté contre l’Écosse. Les caméras ont capté Davide Ancelotti, adjoint et fils du sélectionneur, secouant la tête alors que Neymar recevait les dernières consignes avant d’entrer sur la pelouse, Un simple mouvement d’épaules que les supporters brésiliens et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux ont interprété comme un signe de désapprobation, voire d’opposition, de la part du coach adjoint à l’entrée en jeu de la star, revenue avec le maillot auriverde après 981 jours d’absence dus à des blessures à répétition.

Face à cette vague d’indignation, Ana Galucha a publié un message ferme sur son compte officiel Instagram, dénonçant une campagne de dénigrement, selon les termes rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Vous vous rendez compte que vous interprétez cette image de manière totalement erronée, sans aucun rapport avec la réalité ? À cause de cette déformation des faits, je reçois depuis ce matin un nombre incalculable d’insultes… Nous sommes les premiers à vouloir la victoire de la sélection brésilienne », démentant ainsi toute discorde au sein du staff technique.

Cet incident illustre une nouvelle fois le phénomène de « falsification des récits » qui accompagne désormais la Coupe du monde. car, bien que la vidéo soit authentique et l’image non retouchée, sa diffusion accompagnée d’un récit inventé de toutes pièces par de grands comptes a transformé un geste spontané en une crise majeure. Cet incident s’ajoute à la série de rumeurs, de contenus fabriqués à l’aide de l’intelligence artificielle et de déclarations montées de toutes pièces qui ont émaillé la Coupe du monde cette année.