En cette deuxième semaine de préparation, la nouvelle recrue du Hertha BSC, âgée de 16 ans, s’entraîne toujours seule, à l’écart de ses nouveaux coéquipiers. Le club de Leverkusen, inquiet pour ce jeune prodige, lui autorise uniquement des séances individuelles.

En effet, le jeune joueur souffre des séquelles d’une grave infection gastro-intestinale contractée juste après la reprise de l’entraînement lundi dernier. Conséquence notable : une perte de poids considérable. L’adolescent, déjà plutôt frêle, aurait perdu cinq kilos en l’espace de cinq jours. Dans ces conditions, toute reprise avec le groupe est exclue.

Pour préserver son intégrité physique, il travaille à faible intensité avec les préparateurs, en salle de musculation ou à l’écart du terrain. Il doit d’abord reprendre des forces avant de pouvoir convaincre le nouvel entraîneur Carles Martinez. Selon Bild, il se contente pour l’instant de quelques exercices légers de tir et de sprint.

Le jeune homme a repoussé les avances du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

Il ne sera donc pas aligné samedi lors de la rencontre amicale face aux Kickers d’Offenbach, formation de Regionalliga. Il devrait toutefois réintégrer le groupe dans les jours qui suivent, afin d’être opérationnel pour le coup d’envoi de la saison et, pourquoi pas, postuler pour une place de titulaire. Lors des négociations avec Leverkusen, on lui a promis un rôle de pilier au poste de milieu défensif central dans le 4-3-3 privilégié par Martinez.

La saison passée, ses performances au Hertha avaient attiré l’attention de plusieurs cadors européens, mais il a préféré s’engager avec le projet leverkusenien. Selon certaines sources, il aurait ainsi repoussé les avances du Bayern, du BVB, de Liverpool et du PSG. Pour les deux clubs allemands au moins, la prime à la signature de dix millions d’euros réclamée par ses conseillers aurait été jugée trop élevée.

Malgré seulement 19 matchs en 2^e Bundesliga à son actif, Eichhorn a paraphé un contrat avec le Bayer jusqu’en 2031. Le champion 2024 aurait activé une clause libératoire d’environ neuf millions d’euros pour s’assurer ses services.

Statistiques de Kennet Eichhorn chez les seniors du Hertha BSC

Matchs disputés 19 Matchs disputés pendant 90 minutes 2 Buts 2 passes décisives 0 carton jaune Cartons jaunes 7 Cartons rouges 1



