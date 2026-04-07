Une perspective claire pour Memphis Depay : cet entraîneur à succès doit l'aider à se qualifier pour la Coupe du monde

Fernando Diniz est le nouvel entraîneur de Memphis Depay au Corinthians. Le Brésilien de 52 ans succède à Dorival Júnior, qui a été limogé le week-end dernier.

Diniz va jouer un rôle important pour le football néerlandais à l'approche de la Coupe du monde, puisqu'il décidera du temps de jeu de Memphis.

Lors de la dernière trêve internationale, Ronald Koeman avait clairement indiqué que Memphis devait se mettre au travail au cours des derniers mois précédant le prestigieux tournoi final.

Sous la houlette de Diniz, Memphis doit retrouver son rythme de match et se remettre en forme, afin de pouvoir être utile à l'équipe nationale néerlandaise l'été prochain. Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que Koeman le laisse à la maison.

Le nom de Diniz est surtout connu en Amérique du Sud. Il le doit principalement à son passage couronné de succès à la tête de Fluminense, entre 2022 et 2024. Il a mené le club au titre du Campeonato Carioca et a remporté la Copa Libertadores aux dépens de Boca Juniors.

Entre-temps, Diniz a été sélectionneur par intérim du Brésil. Il doit désormais redresser la barre à Corinthians après un début de saison catastrophique.

Memphis et ses coéquipiers ne se trouvent actuellement qu'à une place au-dessus de la zone de relégation, ce qui a valu à l'entraîneur Dorival Júnior (63 ans) d'être remercié.