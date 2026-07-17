Une personnalité de premier plan décline l’invitation à assister à la finale de la Coupe du monde aux côtés de Donald Trump

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décliné l'invitation à assister à la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche au stade MetLife et qui opposera l'Argentine à l'Espagne dans un match à forte charge politique.

Paola Pinho, porte-parole de la Commission européenne, a confirmé à Politico que Mme von der Leyen « avait reçu une invitation pour assister à la finale de la Coupe du monde, mais qu’elle n’y se rendrait pas pour des raisons liées à son agenda ».

Son absence coïncide avec la présence attendue du président américain Donald Trump, qui doit remettre le trophée et monter sur le podium au moment où l’équipe victorieuse le brandira.

Les deux formations ont validé leur billet pour le dernier carré après la victoire de l’Argentine, tenante du titre, face à l’Angleterre à Atlanta, puis la large victoire de l’Espagne sur la France à Dallas.

Si le président américain Donald Trump, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le roi d’Espagne Felipe VI – qui a appelé l’entraîneur Luis de la Fuente après la qualification – seront présents, Ursula von der Leyen manquera donc le rendez-vous. Elle avait pourtant affiché son soutien au football européen en publiant, avant la demi-finale continentale, une photo d’elle tenant un ballon, accompagnée du commentaire : « Quel que soit le vainqueur ce soir, il y aura une équipe européenne de haut niveau en finale. »

Sa décision intervient après un déplacement à Kiev en début de semaine, destiné à réaffirmer le soutien de l’UE à l’Ukraine, puis à Paris pour assister aux célébrations du 14 Juillet, qui ont coïncidé avec la victoire de l’Espagne 2-0 contre la France. Elle doit par ailleurs rencontrer lundi à Bruxelles l’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, pour évoquer la compétitivité du Vieux Continent.

Von der Leyen ne sera pas la seule absente : le président argentin Javier Milei, proche allié de Trump, devrait également regarder la rencontre depuis son domicile, expliquant que son optimisme ou son pessimisme s’en trouve ainsi préservé, tout en ayant publiquement salué les qualités de Lionel Messi.