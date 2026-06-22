Une personnalité connue souhaite remplacer Óscar García à la tête du Jong Ajax : « Je suis ouvert à cette idée. »

Hedwiges Maduro se dit intéressé par le poste d’entraîneur de Jong Ajax. L’ancien international l’a confirmé lors de son passage dans l’émission « WK Praat ». Après le départ d’Óscar García, le club ajacide cherche en effet un successeur pour diriger son équipe réserve.

Interrogé sur cette possibilité, l’ancien milieu de terrain de 41 ans répond avec franchise : « Je n’y suis pas obligé, mais ça me plairait bien. »

« Je suis ouvert à cette idée, bien sûr. Il faudrait d’abord qu’ils m’appellent, mais je suis ouvert à tout. Si on m’appelle, je suis toujours prêt à écouter. C’est aussi le cas ici. »

« Je connais bien l’Ajax et sa structure. S’ils m’appellent, nous pourrons en discuter », a-t-il ajouté.

Sans club depuis décembre 2024, l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi son passage à la tête d’Almere City.

Dimanche, le club a confirmé que García ne reviendrait pas : son contrat, qui courait jusqu’en milieu d’année 2027, a été résilié.

La réserve ajacide a terminé à la dernière place de la Keuken Kampioen Divisie la saison passée, et le directeur technique Jordi Cruijff insiste sur la nécessité pour les jeunes talents les plus âgés du club de commencer à performer.