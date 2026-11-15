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Le match entre la France et son invitée la Turquie, ce dimanche soir, en Ligue des Nations, a été marqué par le remplacement du gardien des Bleus, Mike Maignan, à l'issue de la première période de la rencontre.

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Le site « Foot Mercato » a écrit : « Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Mike Maignan n'est pas revenu sur la pelouse lors de la seconde période du match France-Turquie, dimanche soir. » Et de poursuivre : « Le gardien de Milan a été remplacé en seconde période par Guillaume Restes, qui a ainsi décroché sa deuxième sélection, un mois après sa première avec l'équipe de France face à la Belgique (4-1). »

Il a ajouté : « Selon les dernières informations, Mike Maignan a été victime d'une blessure à la cuisse après un choc avec un joueur turc. L'ancien joueur de Lille devrait passer des examens médicaux dans les prochaines heures. »

Mike avait livré une prestation remarquable en première période, sauvant sa cage sur plusieurs occasions dangereuses en faveur de l'équipe turque.

Mbappé de retour avec la France

L'équipe de France a reçu un puissant coup de pouce moral avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe ce soir, après qu'il a repris les entraînements collectifs, deux jours avant le choc décisif face à la Turquie, qui désignera le qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Mbappé, la star du Real Madrid, a pris part à la séance d'entraînement du soir de l'équipe de France, qui s'est déroulée au stade Matmut Atlantique de Bordeaux, devenant ainsi la principale nouveauté dans la préparation des Bleus pour la rencontre tant attendue.

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L'entraînement a été marqué par le retour de l'attaquant français au travail avec le reste de ses coéquipiers, après avoir montré une nette amélioration de sa condition physique, à la suite des douleurs à l'arrière de la cuisse qui l'avaient contraint à manquer la rencontre face à l'Italie, disputée jeudi au stade de San Siro.

Zidane a affirmé, au lendemain de la défaite sur le score de 3-1 vendredi, sa confiance dans la possibilité de compter sur Mbappé lors du prochain match, précisant que son repos face à l'Italie faisait partie du plan établi au préalable.

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Zidane a déclaré lors de la conférence de presse, en réponse à une question sur la condition physique de la star du Real Madrid : « J'espère qu'il sera prêt dimanche. C'était prévu ainsi, car il était censé bénéficier d'un repos en raison de quelques douleurs, tout en conservant la possibilité de le faire jouer. »

Le retour du capitaine de l'équipe de France revêt une grande importance pour cette rencontre, après que le double champion du monde a souffert de son absence lors du match de vendredi face à l'Italie au stade de San Siro.

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L'équipe de France est entrée dans une phase décisive de son parcours en Ligue des nations de l'UEFA, après que ses calculs dans le groupe 1 de la ligue A ont été perturbés par sa défaite face à l'Italie, un résultat qui a mis fin à la série sans défaite du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane depuis sa prise des rênes techniques des Bleus en juillet dernier.

Le début du parcours de Zidane avec l'équipe de France a suscité un grand intérêt, en tant que l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football français, lui qui a pris cette fonction en remplacement de l'ancien sélectionneur Didier Deschamps, dans l'espoir de ramener la sélection sur les podiums, profitant d'un groupe de choix composé de joueurs expérimentés et de jeunes talents.