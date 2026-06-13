« Une performance inspirante »… Comment la presse américaine a-t-elle jugé le quatuor paraguayen ?

La Coupe du monde 2026 s’est imposée avec force à la une des médias américains après que l’équipe nationale a entamé sa compétition tôt ce samedi matin par une large victoire 4-1 contre le Paraguay à Los Angeles, l’un des résultats les plus marquants de cette première journée.

La presse américaine salue une performance qui, dès l’entame de la compétition, envoie un message fort aux adversaires.

Sur ESPN, l’équipe a « envoyé un message fort à domicile », selon l’expression consacrée.

De son côté, USA Today salue une « performance inspirante », soulignant la victoire 4-1.

De son côté, le New York Times, dans une publication relayée par The Athletic, a souligné que les États-Unis ont « largement dominé leur sujet », saluant la supériorité affichée par la sélection tout au long de la rencontre.

De son côté, la chaîne « Fox » a insisté sur l’ambiance « impossible à ignorer » dans les tribunes du stade de Los Angeles, où l’affluence et les célébrations ont accompagné la victoire.

Célébration canadienne après le match nul

Au Canada, le match nul 1-1 de l’équipe nationale face à la Bosnie-Herzégovine a suscité un vif intérêt malgré l’absence de victoire.

Au Canada, le journal The Globe and Mail a qualifié le match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine de « plus grand match nul de l’histoire de l’équipe nationale », soulignant l’importance de la rencontre et l’ambiance digne d’une Coupe du monde à Toronto.

Une anecdote savoureuse à Boston

À Boston, les supporters écossais ont volé la vedette en entonnant à l’unisson le générique de la série « Cheers ».

Cette scène insolite a poussé le Boston Globe à consacrer un article spécial pour expliquer à ses lecteurs pourquoi les supporters écossais entonnaient ce refrain, offrant l’une des anecdotes les plus amusantes des premiers jours de la Coupe du monde.

Preuve que la Coupe du monde s’impose déjà sur la scène médiatique nord-américaine, tant par les résultats sur le terrain que par les anecdotes et l’ambiance exceptionnelle qui accompagnent le plus grand événement footballistique mondial.