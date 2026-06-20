Une performance impressionnante avant même l’annonce officielle… Le futur joueur du Real Madrid attire tous les regards lors de la Coupe du monde

L’une des recrues potentielles du Real Madrid se distingue toujours à la Coupe du monde. Après avoir battu un record significatif, il a renforcé sa présence dans la compétition, tandis que les rumeurs sur son arrivée en Espagne se multiplient.

Selon plusieurs médias européens, le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries aurait trouvé un accord définitif avec le Real Madrid au sujet de ses conditions personnelles. Les deux clubs doivent encore finaliser les modalités de son transfert en provenance de l’Inter Milan, aucune annonce officielle n’ayant été faite à ce stade.

Malgré les spéculations, le latéral droit continue de briller sur le terrain.

D’après les statistiques du site « WhoScored », il fait partie des six seuls joueurs à avoir délivré au moins deux passes décisives lors d’une même rencontre de la Coupe du monde 2026.

Il est entré dans ce club très fermé en délivrant deux passes décisives lors de la rencontre Pays-Bas – Suède, remportée 5-1 par les « Oranje » ce samedi soir.

Il rejoint ainsi l’Allemand Joshua Kimmich et son compatriote Dennis Ondava, le Suédois Alexander Isak, le Néo-Zélandais Chris Wood et le Néerlandais Ryan Gravenberch.

Les Pays-Bas, qui figurent dans le groupe F de la Coupe du monde en cours, y affrontent la Tunisie, la Suède et le Japon.

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