En quête d’un nouveau numéro 6 pour l’Ajax, le directeur technique Jordi Cruijff devrait surveiller la Coupe du monde, conseille Nicky van der Gijp.

Invité sur le plateau d’Oranje Café (SBS6), le fils de René van der Gijp affirme avoir déniché une perle rare lors de la rencontre Côte d’Ivoire-Équateur (1-0).

« Tu es un Ajacied, je l'ai trouvé pour toi ! L'Ajax cherche depuis des années le numéro six qui va aider cette équipe », déclare-t-il à son invité Danny Froger pour introduire sa suggestion de transfert.

Initialement venu pour observer le jeune talent ivoirien Yan Diomandé, déjà sur les radars de Liverpool, il a finalement été séduit par un autre profil.

« J’en ai repéré un chez les Équatoriens : Pedro Vite. Il évolue au Mexique et il était impressionnant. Il a affronté deux colosses ivoiriens d’environ 1,90 m et il a remporté presque tous ses duels », s’enthousiasme-t-il.

« Il a récupéré tous les ballons, il les a toujours transmis à un coéquipier, il parle espagnol et il est accessible. Je suis sûr que c’est le joueur qu’il faut à l’Ajax ! », assure Van der Gijp.

Âgé de 23 ans, Vite évolue au poste de milieu de terrain et porte actuellement les couleurs du club mexicain UNAM Pumas, où il est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 6 millions d’euros. En sélection, il occupe systématiquement le milieu de terrain aux côtés de la star Moisés Caicedo.