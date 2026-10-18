Un rapport turc a révélé la passion de la star égyptienne Mohamed Salah, ailier de Trabzonspor, pour un autre jeu en dehors du football.

Selon ce qu'a rapporté le site turc 61saat ce dimanche, Salah passe son temps libre à pratiquer ce jeu de façon quasi quotidienne.

Le site a précisé que Salah participe à des parties d'échecs via une plateforme turque appartenant à une communauté d'échecs, et que son classement s'élève à 1400 points.

Salah a déclaré, dans des propos rapportés par le site : « Mon obsession pour les échecs est allée jusqu'à la folie. J'y joue presque tous les jours et j'aime énormément pratiquer ce jeu. »

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Salah affiche un niveau remarquable sous le maillot de Trabzonspor depuis son arrivée libre au club lors du dernier mercato estival, avec 8 buts marqués et 4 passes décisives en 10 matches, soit une implication directe dans 12 buts, selon le même rapport.

Salah devrait être l'une des principales armes de Trabzonspor lors du choc attendu face à Besiktas, au vu de son rendement offensif remarqué depuis le début de la saison.

Trabzonspor occupe la cinquième place avec 13 points, à deux longueurs de Besiktas, quatrième, tandis que Galatasaray est leader avec 19 points, devant Samsunspor (17), puis Fenerbahce, troisième, avec 16 points.