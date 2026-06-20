En quelques jours, le nombre d’abonnés de Trevor Doornbusch (26 ans), originaire de Haarlem, a bondi de 1 658 à plus de 47 000. Le gardien remplaçant de Curaçao, qui cède logiquement sa place à l’expérimenté Eloy Room (37 ans) durant la Coupe du monde, voit soudainement sa popularité exploser sur les réseaux sociaux.

Tout s’est joué grâce à un appel lancé sur TikTok : le créateur de contenu Fiagoball, qui rassemble près d’un million d’abonnés, a invité sa communauté à suivre le jeune gardien.

En quelques jours, son audience a été multipliée par près de trente, portant à plus de 47 000 le nombre de passionnés qui suivent désormais de près ce gardien remplaçant.

Le gardien néerlandais aurait même pu voir son compteur grimper encore plus haut si le TikToker Valen Scarsini avait vérifié ses sources.

Il avait en effet affirmé que le Néo-Zélandais Tim Payne était le joueur de la Coupe du monde ayant le moins d’abonnés, or ce dernier possédait déjà 4 715 followers et en totalise aujourd’hui près de 5,9 millions.

Sous contrat avec le VVV-Venlo, où il est également remplaçant, le gardien de but de la sélection nationale de Curaçao (huit sélections) est lié au club limbourgeois pour encore un an.

Dimanche soir, à 2 heures du matin, la sélection de Curaçao dirigée par Dick Advocaat défiera l’Équateur.