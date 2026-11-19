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Le Real Madrid s'est lancé dans une lutte précoce avec Barcelone pour un international allemand, dans l'espoir de s'attacher ses services l'été prochain.

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Le Real Madrid a relancé son intérêt pour le défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, qu'il avait déjà ciblé l'été dernier sans que l'opération n'aboutisse.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le Real Madrid suit de près le joueur de 26 ans et le considère comme une option adaptée à ses projets défensifs, à court comme à long terme.

Le Real Madrid cherche à recruter un autre défenseur central, sur fond d'inquiétudes concernant l'âge d'Antonio Rüdiger et la condition physique d'Éder Militão.

Schlotterbeck est perçu comme un successeur potentiel à long terme de Rüdiger : sa présence physique, son jeu aérien et ses qualités de leader en font une option séduisante pour le géant espagnol.

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Son âge constitue également un atout, l'international allemand approchant ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière.

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Le Real Madrid doit toutefois composer avec la concurrence de Barcelone, qui a lui aussi fait du défenseur de Dortmund une cible prioritaire.

Le club catalan pourrait offrir à Schlotterbeck une perspective plus convaincante de temps de jeu régulier en équipe première, compte tenu de ses problèmes en défense.

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Le prix demandé est estimé à environ 60 millions d'euros, sachant que la décision finale dépendra de la volonté du joueur.

Le Real Madrid devrait formuler son offre avant le mercato estival, tout en continuant d'étudier d'autres pistes.

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Flick admiratif de Schlotterbeck

Barcelone a commencé tôt à préparer la saison prochaine, en plaçant le renforcement de sa charnière centrale parmi ses priorités sur le marché des transferts, mais le choix du futur défenseur a fait naître une divergence entre le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hans Flick.

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Selon le journaliste Ekrem Konur, il existe un « désaccord interne » entre Flick et Deco sur le nom qui doit figurer en tête de la liste des candidats pour renforcer l'arrière-garde, chacun ayant sa propre vision du défenseur le plus adapté aux besoins de l'équipe catalane.

Flick penche pour le recrutement de Nico Schlotterbeck, défenseur du Borussia Dortmund, le technicien allemand estimant que le joueur possède les caractéristiques nécessaires pour appliquer ses idées tactiques, tandis que Deco privilégie Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, qu'il considère comme une option capable d'apporter à Barcelone le plus recherché.

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La préférence de Flick pour Schlotterbeck repose sur sa bonne connaissance du football allemand, ainsi que sur son appréciation des qualités du défenseur de Dortmund dans la défense anticipative et les duels, sans oublier sa capacité à relancer et à construire le jeu depuis l'arrière, des caractéristiques qui correspondent au style que l'entraîneur cherche à imposer au Camp Nou.

Flick estime que Schlotterbeck est capable d'allier solidité défensive et aisance balle au pied sous pression, ce qui offrirait à l'équipe des options supplémentaires dans la construction des attaques et l'aiderait à trouver l'équilibre entre tâches défensives et offensives.

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De son côté, Deco place Alessandro Bastoni en tête de ses options : le défenseur de l'Inter Milan est apprécié du directeur sportif pour son expérience au plus haut niveau, ses qualités techniques balle au pied et sa polyvalence dans les différents rôles défensifs.