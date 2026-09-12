Ian Maatsen a peut-être subi une grave blessure samedi. L’international néerlandais, sélectionné à une reprise avec l’équipe des Pays-Bas, est sorti lors d’Aston Villa - Nottingham Forest (1-2) et, selon l’entraîneur Unai Emery, il pourrait bien s’agir d’une blessure sérieuse.

À la 80e minute, tout a basculé pour Maatsen après un tacle sauvage de James McAtee. Le Néerlandais est resté au sol en se tenant la cheville, visiblement en grande souffrance, et a dû quitter le terrain sur blessure.

Comme Emery avait déjà effectué tous ses changements, Villa a terminé la rencontre à dix. Juste avant la fin, notamment à cause de cela, le but décisif du 1-2 d’Igor Jesus a été encaissé. De quoi frustrer le manager espagnol.

« La blessure de Maatsen a été un moment crucial, car le tacle était dur. Nous avons joué les quinze dernières minutes avec un homme de moins à cause d’un seul tacle », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Selon Emery, une intervention de la VAR aurait donc dû avoir lieu. « Je pense que cela aurait dû être un carton rouge. Si j’avais été la VAR ou l’arbitre, j’aurais donné un carton rouge », a-t-il estimé.

Il n’y a pas encore de certitude concernant la blessure de Maatsen, mais selon Emery, cela ne sent pas bon. « Je n’en suis pas encore sûr, mais d’après les informations que j’ai, il a une blessure à la cheville. Cela pourrait durer très longtemps. »

Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le latéral gauche, qui avait très bien commencé la nouvelle saison. Avec l’approche offensive du sélectionneur Xavi, Maatsen était assurément en vue pour une place dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas, mais cela pourrait désormais tomber à l’eau.