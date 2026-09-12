Ian Maatsen a peut-être subi une grave blessure samedi. L’international néerlandais, sélectionné une fois avec l’équipe des Pays-Bas, est sorti lors d’Aston Villa - Nottingham Forest (1-2) et, selon l’entraîneur Unai Emery, il pourrait bien s’agir d’une blessure sérieuse.

Tout a basculé à la 80e minute pour Maatsen, après un tacle sauvage de James McAtee. Le Néerlandais est resté au sol, souffrant beaucoup de la cheville, et a dû quitter le terrain sur blessure.

Comme Emery avait déjà effectué tous ses changements, Villa a terminé le match à dix. Juste avant la fin, notamment à cause de cela, le but décisif du 1-2 signé Igor Jesus a été encaissé. Au grand dam du technicien espagnol.

« La blessure de Maatsen a été un moment crucial, car le tacle était dur. Nous avons joué les quinze dernières minutes avec un homme en moins à cause d’un seul tacle », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Selon Emery, la VAR aurait donc dû intervenir. « Je pense que cela aurait dû être un carton rouge. Si j’avais été à la VAR ou arbitre, j’aurais donné un carton rouge », a-t-il estimé.

Il n’y a pas encore de certitude concernant la blessure de Maatsen, mais selon Emery, cela ne sent rien de bon. « Je n’en suis pas encore sûr, mais d’après les informations dont je dispose, il a une blessure à la cheville. Cela pourrait durer très longtemps. »

Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le latéral gauche, qui avait bien entamé la nouvelle saison. Avec l’approche offensive du sélectionneur Xavi, Maatsen était assurément en vue pour une place dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas, mais cela pourrait désormais tomber à l’eau.