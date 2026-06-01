Une opportunité rare pour l’Eredivisie ? Un international néerlandais comptant 96 sélections sera libre de tout contrat cet été

En fin de contrat chez Al-Ettifaq, Georginio Wijnaldum quittera définitivement le club saoudien cet été. Libre de s’engager où il le souhaite, le milieu de terrain néerlandais (96 sélections) cherchera un nouveau défi.

À l’été 2023, il avait surpris son monde en s’engageant avec le club saoudien pour 8 millions d’euros. Son bilan sportif est d’ailleurs éloquent : 101 matchs joués, 38 buts marqués.

Son passage à Al-Ettifaq prend fin, non pas pour des raisons sportives, mais en raison d’un manque de moyens financiers : selon le journaliste Ben Jacobs, le club ne peut pas se permettre de lui offrir un nouveau contrat.

Sur les réseaux sociaux officiels du club, un message conclut : « Le chapitre se termine, mais la légende restera à jamais. Merci Gini. »

À 35 ans, l’avenir de Wijnaldum reste à écrire : selon Sky Sports, il viserait un retour en Premier League, tandis qu’il n’exclut pas l’option Eredivisie, comme il l’a confié à ESPN.

« À l’époque, le Paris Saint-Germain demandait dix millions d’euros, plus mon salaire en plus. C’était impossible à réaliser », a notamment déclaré Wijnaldum en faisant allusion à ses anciens clubs, le PSV et le Feyenoord.

« Bien sûr, cela aurait été possible si j’avais accepté de faire de gros sacrifices, mais je ne voulais pas. J’ai donc dû faire un autre choix. »