Les espoirs de Getafe de s'attacher les services de Jadon Sancho se sont envolés, après que l'ailier anglais a informé le président du club, Ángel Torres, de sa décision de ne pas rejoindre l'équipe, alors qu'il a reçu une offre financière colossale d'un club situé en dehors de l'Europe.

Sancho réclamait 3 millions d'euros nets jusqu'à la fin de la saison pour accepter de rejoindre Getafe, qui avait manifesté un vif intérêt pour recruter un ailier afin de renforcer ses options offensives, à la demande de son entraîneur José Bordalás, en raison du manque d'effectif de son équipe engagée dans trois compétitions.

Bien que des rapports en Angleterre aient évoqué une offre de 400 000 euros, Getafe a proposé un montant bien supérieur, qui est toutefois resté en deçà des exigences financières du joueur, selon le journal espagnol « Marca ».

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Les agents du joueur, qui a auparavant porté les couleurs de Manchester United, Aston Villa, Chelsea et Borussia Dortmund, se chargent de régler les détails du nouveau transfert, après avoir écarté mardi matin l'option d'un départ à Getafe et d'une évolution en Liga.

Marca a confirmé que Sancho négocie avec un club saoudien, où des dispositions sont prises pour satisfaire ses exigences financières, qui devraient vraisemblablement être plus élevées que celles réclamées à Getafe, en raison de son obligation de quitter l'Europe.

Getafe clôt son dossier des recrutements

De son côté, Getafe, qui dispose de deux places vacantes dans son effectif, a décidé de clore son dossier des recrutements jusqu'à l'ouverture du marché des transferts hivernal le 2 janvier, à moins qu'une opportunité intéressante ne se présente.

Dans un autre registre, Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, a visité les bureaux du stade Coliseum mardi, dans une atmosphère qualifiée de positive par Marca lors de sa rencontre avec Ángel Torres, président de Getafe. Tebas a déclaré : « Nos relations sont au beau fixe. »

En revanche, Torres a exprimé son mécontentement à l'égard de la Fédération espagnole, en raison du calendrier des matchs de la Coupe du Roi, estimant qu'il aurait été possible d'éviter aux équipes du Sporting Hortaleza et de Navalcarnero d'affronter Séville et le Real Betis, tandis que Getafe et le Rayo Vallecano sont contraints de se déplacer en Andalousie pour affronter Lebrija et Huelva.

Torres a déclaré : « Ce match nous coûtera 60 000 euros. »