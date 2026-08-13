Galatasaray a reçu une offre d’Al-Hilal à hauteur de 130 millions d’euros pour Victor Osimhen. C’est ce qu’annonce Florian Plettenberg de Sky Deutschland ce jeudi. Les Turcs ne sont toutefois pas disposés à laisser partir l’attaquant.

L’offre aurait déjà été formulée oralement mercredi par un intermédiaire. Celui-ci agissait au nom d’Al-Hilal, le club saoudien sacré champion à 21 reprises.

Galatasaray a toutefois répondu clairement. Le club n’est pas disposé à négocier et n’a donc pas l’intention d’entamer des discussions.

L’intérêt d’Al-Hilal pour Osimhen ne peut pas être dissocié du départ de Marcos Leonardo plus tôt cet été. Le Brésilien a rejoint l’Ajax pour un peu moins de vingt millions d’euros.

Leonardo a eu une grande valeur pour Al-Hilal ces dernières années. En 82 matches officiels, l’attaquant a inscrit 48 buts et délivré 5 passes décisives.

Osimhen est officiellement joueur de Galatasaray depuis un an. Avant cela, il avait déjà été prêté pendant une saison par Naples, mais l’an dernier, le club turc l’a définitivement recruté pour 75 millions d’euros.

À Istanbul, l’attaquant vedette nigérian est encore sous contrat jusqu’à la mi-2029. Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à 75 millions d’euros.