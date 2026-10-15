Le club de Getafe prend très au sérieux ses démarches visant à recruter la star anglaise Jadon Sancho.

Le journal Sport, citant Sky Sports Allemagne, a rapporté que le club madrilène a présenté ce jeudi sa première offre officielle pour s'attacher les services du joueur.

Sancho étant devenu libre après l'expiration de son contrat avec Manchester United, il peut rejoindre Getafe sans que le club espagnol ait à verser d'indemnité de transfert.

Cela étant, le principal obstacle à la conclusion de l'opération réside dans le salaire du joueur et dans la possibilité de l'intégrer au plafond salarial fixé pour l'équipe de l'entraîneur José Bordalás.

Selon les informations disponibles, Sancho étudie actuellement l'offre espagnole, en concertation avec son entourage.

Parmi les éléments qui plaident en faveur de ce choix figurent la possibilité de relancer sa carrière dans l'un des grands championnats européens, et ce au sein d'un club où son compatriote Mason Greenwood est parvenu à retrouver son niveau et à briller de nouveau.

Si l'opération est officialisée, Sancho sera la deuxième grosse recrue de Getafe sur le marché des joueurs libres, après l'annonce de l'arrivée de Dani Carvajal, qui a signé au club cette semaine.

Âgé de 26 ans, Sancho a déjà porté les couleurs du Borussia Dortmund, d'Aston Villa, de Manchester United et de Chelsea. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à environ 10 millions d'euros.

L'international anglais n'a pas réussi à atteindre le niveau que l'on attendait de lui en Premier League, après avoir brillé en Bundesliga, où sa valeur marchande avait atteint 130 millions d'euros.