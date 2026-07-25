Selon un rapport de Sky, Davies, aux côtés de son collègue en défense Hiroki Ito, fait partie des deux joueurs de l’effectif actuel pour lesquels le FCB serait disposé à discuter si une offre exceptionnelle venait à arriver à la Säbener Straße.

Certes, Davies avait signé en février 2025 un nouveau contrat lucratif à Munich, valable jusqu’en 2030. Toutefois, au cours des dernières semaines et des derniers mois, les signes se sont multipliés que le Canadien n’est plus du tout intouchable aux yeux des dirigeants du Bayern. La principale raison est la confiance, visiblement désormais perdue, dans la condition physique de Davies, qui a très souvent été mis sur la touche par des blessures au cours des dix-huit derniers mois. Même lors de la Coupe du monde, son corps a joué un mauvais tour au joueur de 25 ans, qui n’a eu droit qu’à une entrée en jeu en tant que joker avec le coorganisateur canadien.

Le statut qui s’effrite de Davies au Bayern correspond aussi à la signature de Nathaniel Brown. Avec l’international allemand, le Rekordmeister s’est offert, pour une indemnité de base de 50 millions d’euros, un nouveau latéral gauche de très haut niveau qui devrait, dans un premier temps, reléguer Davies sur le banc. En cas de départ de Davies, des alternatives seraient disponibles avec les latéraux droits de métier Konrad Laimer et Josip Stanisic, qui peuvent tous deux également évoluer à gauche. Le défenseur central Ito, s’il venait à rester, pourrait lui aussi théoriquement dépanner à gauche dans une défense à quatre.

Le Bayern devrait sans doute ne trouver aucun preneur pour Alphonso Davies

Un départ de Davies cet été reste toutefois très improbable. Après tout, le Bayern voudra encaisser une indemnité de transfert conséquente pour l’international canadien - mais on peut douter qu’un club soit actuellement prêt à la payer. Alors que Davies avait ouvertement flirté avec le Real Madrid avant sa prolongation de contrat au FCB, le calme est désormais total autour d’éventuels prétendants pour la star du Bayern.





Getty Images





Concernant d’autres joueurs, les Munichois s’emploient en revanche bien plus clairement à les vendre rapidement. En premier lieu, Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza, récemment prêtés, doivent partir définitivement et rapporter des revenus aussi élevés que possible. Selon Sky , le président d’honneur Uli Hoeneß a formulé à ce sujet une consigne explicite. Armindo Sieb, prêté à Mayence 05 lors des deux dernières années, doit lui aussi être vendu.

Dans le sens des arrivées, le Bayern veut, selon Sky , au maximum recruter encore un seul nouveau joueur après les signatures de Brown et Ismael Saibari, à condition qu’il ne se passe rien d’imprévu. Un nouveau latéral droit n’aurait toutefois pas la priorité, contrairement à ce qu’affirmaient d’autres informations récentes.