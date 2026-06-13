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Loai Mohamed

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Une odeur putride a mis au jour un macabre secret. Le camp d’entraînement iranien est sous le choc après la découverte d’un cadavre

Iran vs Nouvelle-Zélande
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É.-U.

Que se passe-t-il au stage de préparation de l'équipe nationale iranienne avant la Coupe du monde ?

Le camp d’entraînement de l’équipe nationale iranienne à Tijuana, au Mexique, a été secoué par un événement macabre à quelques jours du coup d’envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, les autorités mexicaines ont découvert le corps à l’intérieur d’un véhicule resté plusieurs jours sur le parking d’un magasin proche du stade Caliente, où l’équipe nationale iranienne peaufine sa préparation avant son match d’ouverture très attendu contre la Nouvelle-Zélande.

Le parquet de Tijuana a indiqué qu’une patrouille s’est rendue sur les lieux après des signalements d’une odeur nauséabonde provenant d’un SUV Toyota gris.

Selon le rapport préliminaire, les agents ont découvert dans le coffre arrière un corps enveloppé dans un sac noir, présentant des traces de violence. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de l’incident et identifier la victime.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le véhicule était déjà en stationnement depuis mercredi dernier, avant que les odeurs n’ alertent les passants.

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Pour l’instant, ni la Fédération iranienne de football ni le staff technique emmené par Amir Qalaat-Noyi n’ont réagi officiellement, tandis que l’incident suscite controverse et inquiétude autour du lieu de résidence et d’entraînement de la sélection avant son entrée en lice dans la compétition.

Les Iraniens doivent désormais se concentrer sur leur entrée en lice, programmée mardi matin face à la Nouvelle-Zélande, puis sur leurs deux autres adversaires du groupe G, la Belgique et l’Égypte, dans un contexte forcément perturbé par cette affaire.

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