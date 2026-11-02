Le Barça a commencé à bouger tôt en vue du mercato hivernal, à la recherche d'un renfort pour sa ligne défensive grâce à une transaction qui offrirait à l'équipe des solutions supplémentaires durant la seconde moitié de la saison, alors que Hansi Flick et la direction sportive souhaitent recruter un défenseur central ou un défenseur polyvalent.

Mais la concrétisation de cette opération pourrait d'abord être liée au départ de l'un des joueurs de l'équipe, le club ayant placé Alejandro Baldé parmi les noms susceptibles de partir.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Barça ne verrait pas d'inconvénient au départ de son latéral gauche en janvier prochain, après le recul de son rôle sous la direction de Flick et son incapacité à profiter des blessures qui ont frappé l'équipe pour obtenir davantage de temps de jeu.

Baldé avait été proche de quitter le club l'été dernier, mais il avait préféré rester dans l'espoir de retrouver sa place, avant que les probabilités de son départ n'augmentent avec son éloignement continu du onze de départ.

Le Barça est favorable à l'idée de vendre le joueur de manière définitive et vise à obtenir une contrepartie d'au moins 40 millions d'euros, en s'appuyant sur son jeune âge et sur la demande pour le poste de latéral gauche sur le marché des transferts.

Le club a également informé l'agent du joueur, Jorge Mendes, qu'un transfert définitif constitue son option préférée, avec la possibilité d'accepter un prêt s'il comporte une clause obligeant le club emprunteur à l'acheter en fin de saison.

Mendes travaille actuellement à sonder les opportunités de transfert de son client, après avoir pris contact avec des clubs en Italie, en Angleterre et en Allemagne, sans que ces intérêts ne se soient jusqu'à présent transformés en offres officielles.

Le Barça attend l'accord de Baldé pour partir, estimant qu'un règlement précoce de sa situation contribuerait à accélérer les négociations et à clarifier ses plans durant le mercato hivernal.

En Italie, les noms de la Juventus et de l'AS Rome se sont distingués parmi les clubs intéressés par le joueur, mais l'obstacle réside dans le fait que leurs démarches tournent autour d'un prêt, sans volonté claire de présenter une offre d'achat définitif à la valeur réclamée par le Barça, d'autant que le salaire de Baldé pourrait représenter une charge pour les clubs italiens.

En revanche, les clubs anglais semblent plus à même de répondre aux exigences financières du Barça, après que Manchester United et Chelsea ont manifesté un intérêt pour la situation du joueur.

United cherche des solutions aux problèmes du poste de latéral gauche, en raison des soucis physiques dont ont souffert Luke Shaw et Patrick Dorgu, tandis que Chelsea étudie un renforcement du flanc gauche après les changements qu'a connus ce poste.

Le Barça espère que le transfert de Baldé contribuera à fournir les ressources financières nécessaires pour avancer vers le recrutement d'un nouveau défenseur, de quoi offrir à Flick des options plus larges dans son arrière-garde et aider le club à assurer le maintien de Jules Koundé dans son projet défensif.