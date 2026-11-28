Le journal espagnol Defensa Central a tiré à boulets rouges sur Brahim Díaz après la défaite du Real Madrid face au Deportivo Alavés (1-2). Le joueur marocain a livré une première période terne alors qu'il comptait sur cette occasion pour prouver qu'il méritait un rôle plus important dans les plans de l'entraîneur José Mourinho. Il n'en a toutefois pas fait assez pour convaincre le staff technique de le maintenir sur le terrain.
Selon le journal, Mourinho a offert à Brahim Díaz une titularisation au sein du trio offensif aux côtés de Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, préférant laisser Yan Diomande sur le banc. Mais le joueur n'a pas su profiter de la confiance qui lui avait été accordée. Loin de peser offensivement comme on l'attendait, il a fini par être remplacé dès le début de la seconde période.
Le journal ajoute que Díaz a disputé 45 minutes sans tenter le moindre tir cadré, malgré sa position avancée dans la ligne d'attaque merengue. Il s'est contenté de réussir deux dribbles sur quatre tentatives, soit un taux de réussite de 50 %, sans que ses initiatives individuelles ne se transforment en véritables occasions menaçant le but d'Alavés.
Le journal a également mis en lumière les statistiques du joueur pendant son temps de jeu : il a touché le ballon 37 fois, l'a perdu à 8 reprises et a raté deux contrôles. Il a parcouru au total 46,5 mètres balle au pied en 5 tentatives de percée et a obtenu une faute.
Pour le journal, ces chiffres traduisent une prestation dépourvue de la constance et de l'efficacité attendues d'un joueur évoluant dans la ligne offensive du Real Madrid.
Selon Defensa Central, la principale lacune de Brahim Díaz a été son absence devant le but. Il n'a pas réussi à transformer ses déplacements et ses dribbles en menace offensive, ni à tirer parti de sa présence aux côtés de Mbappé et Vinícius pour créer des occasions ou s'approcher de manière décisive de la surface de réparation. Ses deux dribbles réussis restent ainsi le fait marquant de sa première période.
La décision de Mourinho de remplacer Díaz à la pause était un signe clair de son mécontentement face à sa prestation. Il a fait entrer Bernardo Silva et Yan Diomande à la place du joueur marocain et d'Aurélien Tchouaméni, afin de redynamiser le jeu offensif du Real Madrid, mené 1-0 à la fin de la première période.
Le journal conclut que la prestation de Brahim Díaz est une occasion manquée de renforcer sa place dans l'effectif de Mourinho, estimant que ce qu'il a montré ne suffit pas pour revendiquer un rôle plus important dans l'attaque du Real Madrid, d'autant que la concurrence est rude aux postes offensifs.
Le joueur est donc sorti du match face à Alavés sans laisser la moindre empreinte offensive, alors qu'il avait besoin de saisir la confiance de son entraîneur pour prouver qu'il pouvait décrocher une place de titulaire.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.