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Le journal espagnol Defensa Central a tiré à boulets rouges sur Brahim Díaz après la défaite du Real Madrid face au Deportivo Alavés (1-2). Le joueur marocain a livré une première période terne alors qu'il comptait sur cette occasion pour prouver qu'il méritait un rôle plus important dans les plans de l'entraîneur José Mourinho. Il n'en a toutefois pas fait assez pour convaincre le staff technique de le maintenir sur le terrain.

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Selon le journal, Mourinho a offert à Brahim Díaz une titularisation au sein du trio offensif aux côtés de Vinícius Júnior et Kylian Mbappé, préférant laisser Yan Diomande sur le banc. Mais le joueur n'a pas su profiter de la confiance qui lui avait été accordée. Loin de peser offensivement comme on l'attendait, il a fini par être remplacé dès le début de la seconde période.

Le journal ajoute que Díaz a disputé 45 minutes sans tenter le moindre tir cadré, malgré sa position avancée dans la ligne d'attaque merengue. Il s'est contenté de réussir deux dribbles sur quatre tentatives, soit un taux de réussite de 50 %, sans que ses initiatives individuelles ne se transforment en véritables occasions menaçant le but d'Alavés.

Le journal a également mis en lumière les statistiques du joueur pendant son temps de jeu : il a touché le ballon 37 fois, l'a perdu à 8 reprises et a raté deux contrôles. Il a parcouru au total 46,5 mètres balle au pied en 5 tentatives de percée et a obtenu une faute.

Pour le journal, ces chiffres traduisent une prestation dépourvue de la constance et de l'efficacité attendues d'un joueur évoluant dans la ligne offensive du Real Madrid.

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Selon Defensa Central, la principale lacune de Brahim Díaz a été son absence devant le but. Il n'a pas réussi à transformer ses déplacements et ses dribbles en menace offensive, ni à tirer parti de sa présence aux côtés de Mbappé et Vinícius pour créer des occasions ou s'approcher de manière décisive de la surface de réparation. Ses deux dribbles réussis restent ainsi le fait marquant de sa première période.

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La décision de Mourinho de remplacer Díaz à la pause était un signe clair de son mécontentement face à sa prestation. Il a fait entrer Bernardo Silva et Yan Diomande à la place du joueur marocain et d'Aurélien Tchouaméni, afin de redynamiser le jeu offensif du Real Madrid, mené 1-0 à la fin de la première période.

Le journal conclut que la prestation de Brahim Díaz est une occasion manquée de renforcer sa place dans l'effectif de Mourinho, estimant que ce qu'il a montré ne suffit pas pour revendiquer un rôle plus important dans l'attaque du Real Madrid, d'autant que la concurrence est rude aux postes offensifs.

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Le joueur est donc sorti du match face à Alavés sans laisser la moindre empreinte offensive, alors qu'il avait besoin de saisir la confiance de son entraîneur pour prouver qu'il pouvait décrocher une place de titulaire.