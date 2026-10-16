Le Real Madrid se retrouve face à un nouveau choix pour le poste d'ailier gauche, en raison de la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior, ce qui offre à Yan Diomandé une occasion en or de prouver qu'il mérite une place de titulaire.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Diomandé est devenu le principal candidat pour occuper ce poste, après avoir déjà commencé à voler la vedette à Vinicius, et ce même avant l'épisode polémique au cours duquel la star brésilienne a attrapé les cheveux de Saliba, le joueur de Villarreal, de manière choquante.

Désormais, la voie étant libre, Diomandé a l'opportunité de confirmer qu'il mérite d'évoluer au poste d'ailier gauche, celui qu'il préfère, et de commencer à justifier la somme déboursée par le Real Madrid pour le recruter, soit 146 millions d'euros.

Jusqu'à présent, le joueur de 19 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive, mais son temps de jeu a progressivement augmenté, à tel point que de nombreuses voix ont commencé à réclamer qu'il obtienne une place dans le onze de départ au détriment de Vinicius.

Le Clasico, une occasion idéale de s'affirmer

Dans cette optique, et alors qu'il devrait disposer de plus de minutes de jeu que prévu, sauf évolution contraire, le Clasico face au Barça, programmé le 25 octobre au Camp Nou, constituera une occasion idéale pour Diomandé de montrer ses qualités et de prouver sa valeur, aux côtés des autres rencontres qui l'attendent contre Séville, Racing et Valence.

Ainsi, les calculs du Real Madrid entrent eux aussi dans une nouvelle phase de choix, mais les décisions ici ne sont pas prises par les supporters, plutôt par Mourinho, qui devra trancher.



