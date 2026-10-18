Le Français Lucas Digne s'apprête à retrouver Lamine Yamal, lorsque le Paris Saint-Germain accueillera le Barça en Ligue des champions, mardi prochain, au Parc des Princes, un duel imposé par la blessure du Portugais Nuno Mendes, qui manquera la rencontre. Tous les regards se tournent donc vers Digne, considéré comme l'option attendue pour le remplacer dans le couloir gauche de la formation parisienne.

Cette confrontation ramène en mémoire l'une des séquences les plus marquantes entre les deux joueurs, lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et la France, quand Yamal avait réussi à obtenir un penalty après un pressing intelligent sur Digne dans la surface de réparation, une action qui a contribué à faire basculer le match et offert à la sélection espagnole un avantage précoce.

À la 20e minute, alors que le score était de 0-0, Yamal avait pressé le latéral français qui tentait de dégager un ballon aérien, et Digne avait heurté la cuisse gauche de la star espagnole. L'arbitre salvadorien Ivan Barton avait alors accordé un penalty, confirmé par l'assistance vidéo.

Mikel Oyarzabal avait transformé la tentative, ouvrant le score pour l'Espagne, qui a poursuivi sa route vers la victoire et la qualification pour la finale, tandis que le sélectionneur français Didier Deschamps avait décidé de remplacer Digne à 20 minutes de la fin de la rencontre.

À l'issue du match, Digne, âgé de 33 ans, avait exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, confiant sa déception envers lui-même et ses coéquipiers, malgré sa fierté de représenter la sélection de son pays, et adressant ses remerciements aux supporters qui ont soutenu l'équipe de France durant son parcours.

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR

Digne a déclaré : « Le plus difficile est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. Je suis très déçu de moi-même avant tout, et pour cette équipe et tous les efforts que nous avons fournis, et pour ce formidable groupe de joueurs. »

Il a ajouté qu'il pensait à tous ceux qui ont participé à l'aventure, ainsi qu'aux supporters qui ont soutenu la sélection depuis la France et depuis le monde entier, avant d'affirmer sa fierté d'avoir représenté son pays, malgré l'amertume de l'élimination.

Quelques jours après ce duel, Lamine Yamal a été couronné champion du monde avec la sélection espagnole, tandis que Digne se retrouve face à une nouvelle occasion d'affronter le jeune joueur, cette fois sous le maillot du Paris Saint-Germain, lors d'un test européen qui pourrait remettre au premier plan les souvenirs de la précédente confrontation, avec un enjeu différent, non plus entre les deux sélections mais cette fois au niveau des clubs.