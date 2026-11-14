Une nuit sans réponses au Portugal : Bruno Fernandes sort de son silence après une chute retentissante

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Bruno Fernandes, capitaine de la sélection du Portugal et milieu de terrain de Manchester United, a refusé de baisser les bras après la lourde défaite concédée face au Danemark sur le score de 4-1, affirmant que l'objectif de l'équipe reste de terminer la phase de groupes en tête du classement.

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Il a souligné que la défaite subie par la sélection à Braga ne signifie pas la fin de son parcours, et qu'il lui reste une nouvelle opportunité de s'assurer la première place lors de la prochaine confrontation face au pays de Galles, malgré la prestation décevante livrée par l'équipe.

Fernandes s'est exprimé dans un entretien accordé à la chaîne portugaise «11», à la suite de la défaite qu'il a décrite comme une soirée difficile qu'il faut aborder comme une occasion d'apprendre et de revoir ses erreurs.

Le capitaine de la sélection a reconnu que le Portugal n'avait pas réussi à mettre en œuvre son plan comme il le fallait, et n'avait pas pu imposer son style de jeu habituel, précisant que l'équipe n'avait pas livré le niveau attendu et que de nombreux aspects devaient être améliorés avant le prochain match.

Le joueur de Manchester United a expliqué que la sélection portugaise s'appuie largement sur sa force au milieu de terrain, mais que le Danemark a réussi à fermer les espaces dans la zone centrale et a empêché ses joueurs d'exploiter cette arme.

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Il a ajouté que l'adversaire a su gérer intelligemment la façon de jouer du Portugal, ce qui a compliqué la tâche pour percer et créer des occasions, et a poussé l'équipe à chercher des solutions offensives par les côtés plutôt que de s'appuyer sur les mouvements et les passes dans la profondeur.

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Fernandes a indiqué que le recours aux ailes n'avait pas apporté au Portugal l'efficacité attendue, l'équipe s'étant appuyée sur les duels individuels et les centres, bien qu'elle fût consciente de la capacité de la sélection danoise à gérer ce style de jeu.

Il a affirmé que l'adversaire avait été solide dans ce domaine, et avait également fait preuve d'une grande efficacité devant le but, exploitant les occasions qui se sont présentées à lui pour inscrire ses buts, ce qui a contribué à creuser l'écart et à rendre difficile le retour du Portugal dans le match.

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Le capitaine de la sélection n'a pas tenté de minimiser l'ampleur du revers, reconnaissant que l'équipe avait commis des erreurs manifestes et que sa prestation durant la rencontre n'avait pas été entièrement positive.

Mais il a refusé en même temps de considérer le match comme dépourvu d'éléments dont on peut tirer profit, affirmant que le staff technique et les joueurs sont appelés à analyser ce qui s'est passé, et à identifier les aspects qui n'ont pas fonctionné correctement, tout en préservant les éléments positifs qui sont apparus malgré le lourd résultat.

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Fernandes est revenu sur le départ de la sélection portugaise dans la Ligue des nations de l'UEFA, après avoir remporté ses quatre premiers matchs, estimant que ces résultats confirment que l'équipe dispose d'une véritable chance de terminer le groupe à la première place.

Il a déclaré que la défaite face au Danemark n'impose pas de changer les objectifs ni de renoncer aux ambitions, précisant que les calculs n'ont pas changé, et que l'obtention de la première place reste liée à ce que la sélection livrera lors de son dernier match.

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Le capitaine du Portugal a conclu ses propos en insistant sur la nécessité d'aborder la prochaine confrontation avec positivité et enthousiasme, et de se concentrer sur la récolte des trois points que l'équipe n'a pas réussi à obtenir face au Danemark.

Le Portugal n'a besoin que d'un seul point lors de son match face au pays de Galles pour s'assurer la première place du groupe, ce qui offre aux joueurs l'occasion de dépasser les effets de la défaite et de retrouver l'équilibre.

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Fernandes a souligné que l'objectif n'avait pas changé, et que la réponse au revers devait passer par la prestation et le résultat lors de la prochaine rencontre.